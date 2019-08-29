蘭蔻推出絕美「雙層雪露」，3步驟讓肌膚亮起來

▲蘭蔻推出韓妞大愛的淨膚保養，預計掀起一波雪露風潮。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

蘭蔻入秋再推保養新鮮貨，靈感源自南韓超火紅的淨膚美容風潮，打造美妝界第一瓶雙層保濕、淨膚保養品，另外更推出輕盈的白金青春輕乳液，一抹在肌膚化開，是清爽護膚的新選擇。

▲超緊顏白金煥亮雪露，150ml，2,900元、超緊顏白金青春輕乳液，100ml，3,600元。（圖／記者曾怡嘉攝）

蘭蔻《超緊顏白金系列》不斷從當今最夯的成分與美容趨勢中尋找靈感，今年秋天， 全新登場的超緊顏白金煥亮雪露更是將韓國當紅淨膚美肌「雪露保養」美容程序，成功轉化 為極溫和、極高效、極有感的居家保養。

▲兼具淨膚與保濕雙效合一的雪露，是韓妞的最愛。（圖／記者曾怡嘉攝）

韓妞最愛的「雪露保養」美容，調和多種淨膚成分和鎮定舒緩萃取，讓肌膚在去除老廢角質的同時，能即刻提供鎮靜與保濕，可迅速帶給肌膚細緻、明亮卻溫和的保養效果。

▲特殊的雙層設計，使用前請充分搖勻。（圖／記者曾怡嘉攝）

以液態乳霜和淨膚嫩白成分調和而成的雪露，使用前呈現明顯兩層，輕輕搖勻即可充分混合的上下層， 一搖、二淨膚、三保濕，使肌膚更加白嫩亮。乳霜保養前多加這一步，就像為肌膚打通任督二脈，讓後續保養步驟更確實。

▲清爽好推抹，肌膚保濕不黏膩。（圖／記者曾怡嘉攝）

另外因應亞洲女性肌膚需求，推出油分比例僅為市售乳液一半的超緊顏白金青春輕乳液，輕盈如水乳精華的質地，卻滿載令人讚嘆的「青春霜」高效成分，清爽質地非常適合炎熱氣候使用。

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