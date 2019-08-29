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朴敘俊超短髮現身台北！自曝一週睡2小時，靠「它」帥度破表

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▲▼朴敘俊代言保養現身台北。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲朴敘俊揮手現身，引起媒體粉絲騷動。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

睽違台灣兩年的男神朴敘俊，今頂著一頭超短髮為保養品牌 Dr.Jart+ 現身台北，肌膚亮到破表引起在場媒體讚嘆，但他卻謙虛回應最近太忙，導致肌膚有點小狀況，承諾大家會好好休息、努力保養，讓自己永遠保持在最好狀態。

▲▼朴敘俊代言保養現身台北。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲一臉呆萌的國民男友朴敘俊。

首次擔任Dr.Jart+台灣專屬代言人的他，對於肌膚管理也有自己的一套急救守則，時常坐飛機、熬夜工作而讓膚況變得容易敏感、乾燥，他分享最愛老虎草呼呼修護霜，因為保濕不黏膩，一抹肌膚很快吸收，能讓膚質變得粉嫩粉嫩的。

▲▼朴敘俊代言保養現身台北。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲保濕不黏膩的修護霜是他的最愛。

若是工作滿檔不允許天天保養，也一定會每天敷面膜，維持肌膚狀態。身為敏弱肌膚的他也分享，除了臉上抹的保養品，飲食方面也盡量不要吃刺激性食物，多攝取低鹽食物和蛋白質，避免麵粉類食物。

▲▼朴敘俊代言保養現身台北。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲活動現場媒體擠爆，眾多粉絲守候一睹他真面目。

他更透露私下的他，購買保養品之前會上網先查開箱文，並先了解自己肌膚類型，選擇適合自己的產品，他用了老虎草呼呼修護系列覺得很滿意，不僅是低刺激性又不黏膩，推薦男性朋友們，只要一個步驟就能輕鬆管理肌膚。

▲▼朴敘俊代言保養現身台北。（圖／記者曾怡嘉攝）

朴敘俊超短髮現身，依然不減帥氣。

最後他更靦腆表示，謝謝品牌邀請他代言產品代言人，今天他本來應該要和人形立牌一樣的造型現身，但因為最近新的連續劇要開拍剪了頭髮，希望日後能以更多不同風貌和大家見面，更希望大家多多關注愛用Dr.Jart+ 。

▲▼朴敘俊代言保養現身台北。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲老虎草呼呼修護霜，50ml，1,600元。

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關鍵字：

朴敘俊, 保養
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