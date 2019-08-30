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賈靜雯自曝唇膏控，每天必帶3條！修杰楷讚她素顏最美原因竟是…

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▲賈靜雯唇膏控，自曝每天必帶3條。（圖／記者張毓容攝）

▲賈靜雯自曝是唇膏控，出門一定帶超過3支唇膏。(圖／記者張毓容攝)

記者張毓容／台北報導

憑藉著《我們與惡的距離》裡精湛演出，剛入圍第54屆金鐘獎戲劇節目最佳女主角的賈靜雯，今（30日）以俐落白色西裝外套搭配一襲若隱若現的白色鏤空紗裙，化身超惹火女神出席Dior迪奧新品發表會。以亮麗紅唇妝搭配微鬚瀏海的賈靜雯，散發濃濃性感女人味，除了自曝自己是唇膏控，私下擦唇膏的小撇步、平時擦的愛色也大方公開，更加碼爆料老公修杰楷稱讚她「不化妝最美」的真正原因！

▲賈靜雯唇膏控，自曝每天必帶3條。（圖／品牌提供、翻攝FB）

▲賈靜雯唇上擦的是迪奧全新唇彩，超惹火絲絨唇露#846。 (圖／品牌提供)

賈靜雯今天擦上Dior超惹火絲絨唇露#846現身「超惹火系列上市發表會」，明亮的橘紅色唇妝配上俐落眼妝，盡顯準視后氣勢，而私下也愛塗唇膏的她更笑說自己有唇膏癖，出門一定要帶3支以上的唇膏，霧面、亮面都有，還有能讓嘴巴粉粉潤潤的粉漾潤唇膏更是不能或缺。

▲賈靜雯唇膏控，自曝每天必帶3條。（圖／品牌提供、翻攝FB）

▲她平時喜歡擦粉橘色、玫瑰色，百搭又能襯出好氣色。(圖／翻攝賈靜雯FB)

唇彩的顏色上她現在比較喜歡粉橘色或玫瑰色這類平時擦也OK的好氣色色彩，就算穿牛仔褲也沒有違和感，但如果是重要場合或有約會時，她就會選比較鮮豔的顏色「像是迪奧#999這種的鮮紅色，對我來說就是約會用OK，很正式場合用也沒問題的顏色！」

因為工作需要長時間上妝，加上身為唇膏控，賈靜雯對於唇部保養也非常重視「保養是一定要的，尤其我們工作很常接觸彩妝，時間又長」，她說自己上唇彩前會先注意潤護雙唇，一定會先擦護唇膏再擦唇膏，每天卸妝後也會保養唇部，睡前一定會塗一層厚厚的護唇膏或護唇產品，這樣嘴唇比較保水。

▲賈靜雯唇膏控，自曝每天必帶3條。（圖／品牌提供、翻攝FB）

▲修杰楷曾受訪時表示最喜歡老婆素顏，大讚賈靜雯「不化妝最美」。(圖／翻攝賈靜雯FB)

而先前老公修杰楷出席活動受訪時曾大讚賈靜雯「素顏時最美」，甜蜜發言大放閃光，引起眾多女網友羨慕不已。而今日賈靜雯也提到此事，笑說自己本來也以為老公喜歡自己不化妝，後來才發現「他只是覺得我花太多時間在化妝上，所以常騙我『妳不化妝最美』」，但有時畫一點妝，他就會說「妳今天氣色很好耶」，讓賈靜雯笑說「所以女生化妝還是有幫助的！」

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關鍵字：

賈靜雯, 修杰楷, 迪奧, Dior, 唇膏, 唇膏控, 唇彩, 女星, 彩妝, 秘訣, 素顏, 金鐘獎
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