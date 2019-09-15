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5分鐘進帳6000萬元！金卡戴珊賣塑身衣超狂　網站塞車緊急補貨

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編輯／Duke

出身自美國名媛家庭，同時也是肯爺（Kanye West）妻子的金卡戴珊（Kim Kardashian），日前所創立的塑身品牌SKIMS於9／10正式在美國推出後，不但造成網站大塞車，更是用了幾分鐘的時間，就銷售了美金200萬元（約台幣6200萬元）的商品。

▲金卡戴珊塑身品牌、yeezy。（圖／翻攝自IG@skims、@kimkardashian、Sneakernews）

▲金卡戴珊新創立的塑身品牌SKIMS。（圖／翻攝自IG@kimkardashian）

根據TMZ的報導，由於開賣當天大家都想搶先入手，因此才會造成網站大塞車，同時也讓SKIMS不得不推遲一個小時發售。其中，TMZ的消息人士指出，該品牌所販售的商品定價皆不超過美金100元（約台幣3,100元），所以SKIMS能在短短幾分鐘內，就創造美金200萬元（約台幣6200萬元）的數字，真的是相當不容易。

▲金卡戴珊塑身品牌、yeezy。（圖／翻攝自IG@skims、@kimkardashian、Sneakernews）

▲開賣當天造成網站大塞車。（圖／翻攝自IG@kimkardashian）

雖然短時間內，多數商品都已經售完，但金卡戴珊與她的團隊正在努力進行補貨，並且於9／12已經讓商品的庫存恢復正常，最近想購買塑身用品的朋友，都可以至SKIMS官網購買，而定價區間約在美金18元（約台幣560元）到美金98元（約台幣3,050元）不等。

▲金卡戴珊塑身品牌、yeezy。（圖／翻攝自IG@skims、@kimkardashian、Sneakernews）

▲SKIMS擁有眾多商品可以選擇，並且最貴不超過美金100元（約台幣3,100元）。（圖／翻攝自IG@skims）

此外，由肯爺打造的Yeezy系列，將於9月帶來多雙鞋款的發售，其中，全新曝光的Yeezy Boost 700 V2「Hospital Blue」，終於迎來了正式的官方圖片，而這雙以淺色為概念的鞋款，採用灰、藍2色為主調，並配合麂皮鞋面以及反光片，打造流線型外觀。該鞋款預計將於9／28登場，定價為台幣10,800元。

▲金卡戴珊塑身品牌、yeezy。（圖／翻攝自IG@skims、@kimkardashian、Sneakernews）

▲金卡戴珊塑身品牌、yeezy。（圖／翻攝自IG@skims、@kimkardashian、Sneakernews）

▲金卡戴珊塑身品牌、yeezy。（圖／翻攝自IG@skims、@kimkardashian、Sneakernews）

▲Yeezy Boost 700 V2「Hospital Blue」。（圖／翻攝自IG@skims、@kimkardashian、Sneakernews）

►►►穿了塑身衣還是要敷面膜才能顧面子

關鍵字：

金卡戴珊, 肯爺, 美國, 名媛, SKIMS, 塑身品牌, Yeezy, Boost, 700, V2
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