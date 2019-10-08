克莉絲汀史都華破尺度解扣！「中毒妝」重現《暮光之城》吸血鬼

▲暮光女克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）宣傳新片，帥氣之餘大方露三角區域。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

暮光女克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）工作滿檔，近期為新片《四面受敵》(Seberg)首映頻頻露面宣傳，中性風格的她，這回穿上香奈兒（CHANEL）褲裝，看似毫無爆點，卻豪邁解開胸前扣，完美演繹性感和帥氣的結合。

▲克莉絲汀史都華現身蘇黎世電影節，裙裝也能帥翻全場。（圖／路透）



克莉絲汀史都華的中性穿搭早已深入人心，3日蘇黎世電影節才以紅色格紋平口洋裝亮相，緊身設計完美展現身材線條，也不忘大方露出美背和纖腰，配上一頭帥氣短髮，總是能在正式場合中令人耳目一新。

在此次《四面受敵》首映上，身為香奈兒品牌大使的她，敬業的選擇了品牌秋冬高級訂製服，全身酒紅色優雅之餘，俐落剪裁褲裝更突顯個性，配上袖口的白色流蘇元素，注入可愛氣息，讓克莉絲汀史都華展現個人特色。

▲克莉絲汀史都華選擇香奈兒酒紅色秋冬高級訂製服。（圖／CFP）

造型方面克莉絲汀史都華以一頭招牌短髮亮相，妝容特意選擇了中毒般的暗紅唇色為此呼應，仿佛重演當年吸血鬼扮相，整體搭配看似保守，卻意外解開了中間的白色排扣，只剩下第一顆扣子時才打住，露出腰部以上的小性感三角區域，讓人視線無法離開，果然這麼一解，瞬間有了克莉絲汀的味道。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國、路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App