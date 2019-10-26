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DC鐵粉必收！ConverseＸ「蝙蝠俠80週年」鞋款　懷舊美漫主題超帥氣

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編輯／JJ　圖／翻攝自Hypebeast、Converse官網、IG@converse

近期重量級電影《小丑》上映，讓大家不禁回想起小丑與蝙蝠俠間這些年來的愛恨情仇，其實今年還是DC宇宙重要角色蝙蝠俠（Batman）誕生80週年，Converse 便與DC 聯手一口氣推出了六雙鞋款，以1950、60和70 年代的蝙蝠俠漫畫為主題，探討DC漫畫的歷史，非常有意義，DC粉、蝙蝠俠迷們真的不能錯過！

日前Converse 剛釋出蝙蝠俠系列預告，就已吸引許多人關注，現在終於已經在官方網站上市啦！此系列總共有6款，不過台灣目前只有販售下面的兩雙鞋款，有喜歡其他雙的朋友可以直接上美國官網或是尋找代購商家喔～

▲Converse X Batman。（圖／翻攝自Converse）

▲Converse X Batman。（圖／翻攝自Converse）

▲台灣上市的兩款定價為NT＄3,280。

這次聯名系列以當時的懷舊美漫風格為主，採用了1967年3月的《Batman》＃190 封面、1950年《Detective Comics》＃164 以及1973年9月的《Batman》＃251 封面，這些畫面可都是經典中的經典！

▲Converse X Batman。（圖／翻攝自Converse）

▲Converse X Batman。（圖／翻攝自Converse）

▲Converse X Batman。（圖／翻攝自Converse）

除了運用當時的漫畫封面，也利用了各個時期不同樣貌的「Batman」LOGO，組合出全新的風貌。

▲Converse X Batman。（圖／翻攝自Converse）

▲Converse X Batman。（圖／翻攝自Converse）

▲Converse X Batman。（圖／翻攝自Converse）

雖然看似是專屬於男孩們的夢幻系列，不過下面這雙特別適合女生喔！採用了1970年3月發行的《Batman》＃220上出現的Batman標誌，白底Chuck 70搭配滿版的粉色字體LOGO，非常可愛～

▲Converse X Batman。（圖／翻攝自Converse）

近期Converse 非常火紅的聯名還有與AMBUSH 防水軍靴系列！一開賣就造成瘋搶，不論是男生、女生穿起來都帥氣爆棚啊～

▲Converse X Batman。（圖／翻攝自Converse）

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關鍵字：

Converse, DC, Batman, 蝙蝠俠
fashion.net

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