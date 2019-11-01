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荷蘭國寶Miffy手機殼超可愛！　設計師重新詮釋「游泳小褲包」萌翻天

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▲pinkoi與miffy聯名推設計商品。（圖／pinkoi提供）

▲Pinkoi與Ｍiffy聯名推設計商品，有許多可愛巧思。（圖／pinkoi提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

由荷蘭知名插畫家布魯納（Dick Bruna）所創作的Miffy兔，已經有長達60多年的歷史，經典的簡單線條造型，療癒著每個世代的人們，一向不假借他人之手、堅持自己繪畫的布魯納，其手繪線條的溫暖感也灌注到角色中，近期Pinkoi請到47個設計品牌，推出50款獨家Miffy設計商品，巧思獨具，適合每個年齡的大人與小孩們。

▲pinkoi與miffy聯名推設計商品。（圖／pinkoi提供）

▲pinkoi與miffy聯名推設計商品。（圖／pinkoi提供）

Miffy角色低調溫暖的設定，或許不像其他插畫角色呈現出的熱鬧有趣，卻有一種平靜溫馨的氛圍，也吸引不少台灣民眾默默關注，近期主打設計商品的銷售平台Pinkoi.com，推出與Miffy的聯名，邀請47位設計師或品牌參與，打造各類型含有Miffy元素的商品。

▲pinkoi與miffy聯名推設計商品。（圖／pinkoi提供）

其中部分商品有別於一些聯名僅是「貼上」插畫作品的模式，以Miffy正面可愛的風格做發想，進而設計出超可愛的居家用品，包括彷彿總是以溫馨眼光看著你的手機殼、穿著泳褲在海邊若隱若現的帆布包、幾何設計時尚又不失童趣的泳衣、色塊拼接的便當袋與寶寶手錶等，都會讓使用者會心一笑。

▲pinkoi與miffy聯名推設計商品。（圖／pinkoi提供）

▲pinkoi與miffy聯名推設計商品。（圖／pinkoi提供）

▲pinkoi與miffy聯名推設計商品。（圖／pinkoi提供）

而台灣品牌也不遑多讓，包括老師傅手作的「一帆布包」、在地手工真皮皮鞋 La Fille、超耐摔手機殼品牌犀牛盾等都有作品，此外香港手錶品牌Anicorn Watches、日本珍珠Harapecora、泰國溫度變色 t-shirt Abearable也推出聯名設計，共有50款Miffy能讓你細細看。

▲pinkoi與miffy聯名推設計商品。（圖／pinkoi提供）▲pinkoi與miffy聯名推設計商品。（圖／pinkoi提供）

▲pinkoi與miffy聯名推設計商品。（圖／pinkoi提供）

Pinkoi表示，Miffy聯名企劃於台灣、香港、澳門的 Pinkoi 網站上獨家販售，即日起至11／17前只要在線上購買任一Miffy 聯名商品，可抽限量Miffy御守。

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關鍵字：

pinkoi, miffy, 聯名, 設計, 手機殼
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