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GD當年買不起，長大後直接聯名！PEACEMINUSONE X AF1開搶日期曝光

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編輯／Duke

南韓明星G-Dragon（GD）才於個人IG表示PEACEMINUSONE與Nike的聯名Air Force 1即將到來後，近日官方便公開了完整的鞋款細節，包括GD的上腳照以及更多的小細節，其中GD也表示，當年他要獲得一雙喜愛的Nike Air Force 1是相當困難的。

▲PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1「Para-noise」。（圖／翻攝自Nike、Adidas）

▲官方正式發布PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1「Para-noise」。（圖／翻攝自Nike）

出生於南韓首爾的GD，自孩童時代接觸說唱音樂後，Nike Air Force 1就對他有著重大的意義，GD表示：「我那時候買不起，所以只能在Nike門口欣賞著這雙鞋。並且對於喜歡說唱文化的人來說，Air Force 1是標誌性的裝扮，每個人都必須要擁有一雙。」因此透過與Nike的合作，GD最終選擇了Air Force 1作為聯名主軸。

▲PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1「Para-noise」。（圖／翻攝自Nike、Adidas）

▲Nike Air Force 1就對GD有著重大的意義。（圖／翻攝自Nike）

然而，對全球時尚圈有極大影響力的GD，此次運用自身對時尚的獨到見解，創造出PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1「Para-noise」，。其中，該鞋款使用會隨時間推移慢慢磨損的黑漆皮面，搭配著油漆刷色的中底、雛菊圖案以及可拆卸的鞋帶孔配飾。

▲PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1「Para-noise」。（圖／翻攝自Nike、Adidas）

▲PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1「Para-noise」。（圖／翻攝自Nike、Adidas）

▲使用會隨時間磨損的黑漆皮面，搭配著油漆刷色的中底、雛菊圖案以及可拆卸的鞋帶孔配飾。（圖／翻攝自Nike）

PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1「Para-noise」，預計將於11／23在全球Nike SNKRS發售，定價為美金200元（約台幣6,000元），想要得到GD首個Nike聯名鞋款的朋友，千萬不要錯過了。

此外，同樣將於11／23上市的Yeezy 500「Stone」，近日官方也正式發布了完整的鞋款細節。而該鞋款將同樣使用麂皮鞋面，並以大地色系為主的奶茶色作為主調，不過，這次在材質上新加入了絨面革，因此整體在視覺上也加深了層次感。

▲PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1「Para-noise」。（圖／翻攝自Nike、Adidas）

▲PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1「Para-noise」。（圖／翻攝自Nike、Adidas）

▲以大地色系為主的奶茶色作為主調的Yeezy 500「Stone」。（圖／翻攝自Adidas）

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關鍵字：

GD, G-Dragon, PEACEMINUSONE, Nike, AirForce1, 南韓, 首爾, 雛菊, Para-noise, Yeezy500
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