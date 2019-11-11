美妝博主分享「遮瑕膏3妙用」，學會讓化妝功力大進階

▲遮瑕膏不只能遮黑眼圈，美麗的雙唇也拜它所賜。（圖／翻攝自IG/ponymakeup）

記者曾怡嘉 / 綜合報導 圖 /翻攝自小紅書mona

你遮黑眼圈、斑點、遮痘痘才會用遮瑕膏嗎？其實遮瑕膏有許多妙用，不只能修飾膚色，其實還有超多妙用，學會以下技巧，保證讓你的化妝功力大精進！

1.遮蓋畫錯的眉毛

當眉毛不小心畫太粗怎麼辦？ 先別急著卸掉，只要利用遮瑕膏就能修飾眉毛形狀，這也是為什麼好多美妝教學影片中，很多vlogger都會在眉毛下方刷一層遮瑕膏。





2.遮蓋畫錯的眼線

很多人都知道眼線畫錯能用棉花棒修飾，但有時候弄不好容易會把眼妝整個搞砸，這時候使用遮瑕膏就不會出現這個狀況，對歐美妝有研究的女生都知道，很多截斷式的眼線都是靠遮瑕膏畫出來的呢！





3.修飾塗出界的口紅

相信你也曾將口紅塗出界吧！這時候用棉花棒或是面紙，往往會越擦越髒，這時候就得派出遮瑕膏神救援，另外也有許多人會用遮瑕膏來修飾唇緣，一來能打造乾淨唇妝，二來能使嘴唇看起來更立體飽滿。

很多人都有發現口紅突出界的問題 但是如果用棉花棒來擦拭 會越擦越髒 這時候就需要派出遮瑕膏來幫忙 另外也可以用遮瑕膏來遮蓋邊緣 也能打造乾淨的唇妝 能讓嘴唇看起來更立體飽滿

▲su:m37空氣感亮采遮瑕棒，5g，830元。

添加了品牌獨家的天然發酵精華成份，可以保養兼遮瑕，且使用竹子的細緻粉末取代滑石粉，能完美修飾瑕疵，不會使肌膚乾澀，擦起來不會卡紋路。

▲巴黎萊雅 True Match特潤無瑕遮瑕膏，6.8ml，320元。

添加眼霜級保養成分Haloxyl活膚多肽複合物，搭配高延展性水潤質地和超薄遮瑕微體技術，能維持18小時長效遮瑕，好推不油、不卡粉。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App