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過了「愛情保鮮期」就冷淡？4招幫你點燃激情、找回熱戀感

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▲4招幫你點燃激情、找回熱戀感。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

大多數情侶在一起久了，甜蜜熱戀期過去後，激情減少，慢慢變得平淡，總不免讓人感嘆愛情的保鮮期到底能多長？據研究指出，愛情的保鮮期大約是18～30個月。

美國康乃爾大學教授Cindy Hazan曾做研究，調查了全球來自37種不同文化背景的5000多對情侶，經過醫學測試和面對面訪談後得出結論：「18個月到30個月的時間已經足夠讓男女相識、約會乃至發生關係和生子。」這一系列過程結束後，戀愛雙方都不會再有心跳及冒汗的情況。

而這背後的原因是因為雙方已經對甜蜜浪漫習以為常了。隨著兩人相處的時光拉長，每次的擁抱不再觸動讓你臉紅心跳，每次的親吻也像是家常便飯，頻率越來越少，內心也不再怦然心跳，好像越來越麻木……進入冷淡期的你們，想突破「困境」卻不知道該怎麼辦嗎？其實只要在生活中加入一點「刺激」，就能幫助重燃彼此熱情，找回熱戀感覺。

▲4招幫你點燃激情、找回熱戀感。（圖／翻攝unsplash、pexels）

1.不斷接觸新事物

我們在熱戀的時候，總會感覺對方像是一本富有趣味又有神秘感的書，讓人想一探究竟，但當彼此間的神秘感不再，也就慢慢失去了吸引力。所以最好的方式是不斷接觸新的事物，讓自己變成一本讀不完的書，讓你們之間有源源不絕的新鮮話題，再也不怕相看無言兩相厭；除了自己努力外，也可與另一半一起探索新事物，比如找一項彼此都有興趣的活動共同去做、一起去沒去過的地方旅行等，每一件新奇的事物都會累積成美好的回憶，你們的生活也會時常充滿新鮮感。

▲4招幫你點燃激情、找回熱戀感。（圖／翻攝unsplash、pexels）

2.定時買新衣裝扮自己

千萬別因為感情穩定就開始疏於打扮自己，尤其處於激情退去的冷淡期，更需要時不時的「刺激」來激活兩人之間的熱情。不需要是名牌或是很貴的服裝，只要挑選一些款式新穎或是平常較少嘗試的服裝風格，偶爾的精心裝扮能給他眼前一亮的感覺，讓自己看起來跟平常有些不一樣，新鮮感不就來了嗎？

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▲4招幫你點燃激情、找回熱戀感。（圖／翻攝unsplash、pexels）

3.換個新環境親熱

你和另一半每次愛愛時都在自家房間內嗎？再美麗的東西，天天看著也會審美疲乏，而兩人間的親密關係也是；天天都在家裡房內，同一張床、同一個環境，彼此又熟悉，久而久之刺激感、滿足感也會下降，久了以後連親密會變得像是在完成日常任務一樣。

可以適時換換環境，像是客廳、浴室，或是偶爾去泡個溫泉、去旅館，新的環境可以帶來新鮮感，搞不好可以因此勾起另一半的興致，讓親密關係更幸福。

▲4招幫你點燃激情、找回熱戀感。（圖／翻攝unsplash、pexels）

4.不定時製造驚喜

剛開始戀愛時，情侶雙方都會常常互送禮物，不只是彼此生日、節慶，有時只是突然的心血來潮，但隨著相處時間拉長，這些想讓對方開心地小驚喜都消失了，剩下的只有制式化的「節日慶祝」，不僅沒有驚喜，連誠意都感受不到了。

想找回熱戀的甜蜜感，就先找回驚喜感吧！在非節日時，製造意想不到的浪漫，比如在非特別節日時突然幫他做頓豐盛的燭光晚餐，或是來場浪漫約會，再不經意送上一份驚喜小禮物，不用貴重，只要驚喜又不失情趣，包准讓另一半開心到春心蕩漾。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 夫妻, 保鮮期, 熱戀, 冷淡期
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