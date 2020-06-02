懶女生最愛這一罐！卸妝保養10分鐘搞定　睡眠時間更充足

▲好的卸妝品超省力，幫助縮短清潔保養時間。（圖／翻攝自IG/risabae_art，以下同）

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你一定有過這種經驗，上班累得要死，回家光是卸妝保養就要花一小時，想到心好累。偶爾也想放鬆一下，用最快時間解決臉上保養事，這時就得靠快速卸妝產品來幫忙，搭配清爽劑型保濕，再敷上一片面膜，就能安心睡覺去。

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卸妝

分區卸妝太麻煩，想要搶快就得靠「卸妝膏」幫忙，超強的卸妝力，只需在臉上輕輕按摩畫圈，連濃厚的眼、唇妝都能清潔溜溜。懶女孩可挑選保濕力高且加入有天然植萃的卸妝產品，卸完不緊繃還留下肌膚微微光澤感。

「自然美超效保濕按摩卸妝膏」添加天然精油，並運用獨特BCME雙相微乳技術，乾濕皆能使用，挖出一顆櫻桃大小，乳化後輕輕按摩，輕鬆卸妝的同時，還能讓臉部線條更好。

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購物平台「Her和她」正推出「超效保濕按摩卸妝膏」買1送3超值大禮包，特價980元，就能獲得市價3000元的超值組合，包括自然美物理性水光瑩潤防曬素顏乳、東森幣1000元，還加碼20個康乃馨PM2.5 3D立體口罩，為台灣大廠康那香製造，通過國家防霾（PM2.5）口罩標準，阻隔懸浮微粒、髒空氣、飛沫，加大立體氣室讓口鼻更舒適，C型寬版不織布耳帶，久戴也舒適。

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保濕

夜晚保養最怕肌膚黏答答，想要保濕又不希望黏膩，這時可以挑選清爽凝露質地的保濕產品，輕輕在肌膚推開就化為水，給肌膚有如剛敷面膜般的水嫩保濕，卻又不須花費太多時間，實在是太便利。

▲自然美積雪草煥活超導晶露120ml加晶露30ml ，50g，原價4,560元，特價3,580元。點我購買。



面膜

台灣女生愛敷面膜，肌膚夜晚11點到凌晨2點正是肌膚黃金修護期，面膜睡前敷能讓隔天起床肌膚更有感。一般夜晚用的修護系面膜，使用起來大多偏滋潤，敷完要靜待片刻或是用化妝水輕輕擦除多餘精華才不怕沾染頭髮和枕頭，3D修修緊緻彈力面膜，不只面膜親膚薄貼，拿下來更能感受益生菌、魚子萃取和蠶絲蛋白等成分，通通被肌膚吸收，完全不給肌膚滴滴答答或是黏膩負擔感。

▲東森自然美3D修修緊緻彈力面膜升級版（5片/盒），850元。點我購買。



▲夜間保養精簡化，換取更充足美容覺時間。

PLUS 隔天早上3分鐘出門

趕著上班的時刻，就使用卸妝膏加贈的物理性水光瑩潤素顏乳，只需要一步驟就能做好防曬並均勻膚色，戴上口罩就能安心出門去。

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