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3個「日常小心機」讓男友主動黏妳　訊息來了先放著千萬別秒回

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編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash

感情中要被對方死心塌地愛上，實屬不易，至於雙方交往的過程中，要運用什麼小技巧讓另一半24小時都想你、依賴妳，以下三招務必學起來，一定能收服浪子的心，別再傻傻賴著對方，不黏人他自會上鉤！

對方傳來訊息別秒回

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

人都是「物極必反」的動物，倘若緊抓不放，雙方在感情中都會感到疲憊不堪，更別提長久之計。所以一旦過了熱戀期，適時給予對方空間是很重要的事情，打比方對方傳訊息來，千萬別則則秒回，越快回應越是久等，對方也會認為，「反正我等有空找她，她都會在」。這時不妨耍點小心機，換個方式相處，對方想做的事情就讓他做，反而會離不開妳，兩人交往後依舊保持獨立的個體才是長久辦法。

偶爾來一句浪漫的話

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

要讓對方依賴絕非三兩下就能簡單上手，先從說話技巧開始，偶爾來一句浪漫的話是很重要的事情，特別是撒撒嬌，說說內心的想法。只要讓對方有忽然間怦然的感覺，認為對方很需要自己，這樣對於雙方感情也能夠迅速升溫。當然切記是偶爾，常常講太甜的話語可能就有反效果了。

維持自己原有的交友空間

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

許多人在戀愛後就成為了「男友奴」、「女友奴」，世界好像只剩下對方，其實這反而不是好事。盡量保持原有的交友空間，工作上與私下生活各類朋友都不該斷了聯繫，要知道談戀愛是讓自己的人生變得豐富，而不是比單身還要乏味，當雙方在獨自交友基礎上還能顧慮對方，這樣的感情生活才是得來不易。

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關鍵字：

愛情, 女生, 女友, 戀愛, 談戀愛, 情侶, 感情
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