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郭雪芙開刀休養變養生控！自製「解暑健康水」，防胸部縮水慢慢瘦

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▲▼郭雪芙變養生控　自製解暑健康水。（圖／品牌提供、翻攝郭雪芙ＩＧ）

▲好久不見的郭雪芙現身嬌蘭「皇家蜜境快閃店」，大方分享養生瘦身法和夏日消暑保養。(圖／品牌提供)

記者張毓容／台北報導　

法國嬌蘭Guerlain旗下最經典的皇家蜂王乳系列今年適逢上市10週年，除了特別在台北信義香堤廣場打造「皇家蜜境快閃店」，更請來台灣代言人郭雪芙為快閃店揭幕。好久不見的她穿著一襲夢幻粉色長禮服現身，不僅透露自己因開刀休養變成養生控，還大方分享瘦身不瘦胸和夏日消暑保養的小秘訣。

▲▼郭雪芙變養生控　自製解暑健康水。（圖／品牌提供、翻攝郭雪芙ＩＧ）

▲自從開刀後她飲食上以健康為重，避吃重口味食物。(圖／翻攝郭雪芙IG，以下同)

郭雪芙7月初在IG發文透露自己因闌尾炎開刀，而後休息了一陣子調養身體，因不能運動而變胖了一些，但也讓她更重視健康開始養生，像是飲食上不吃太重鹹、重口味的食物，也比較少吃麵包、麵類等精緻澱粉，甚至經常吃素，她覺得「吃素滿棒的，身體有比較輕鬆的感覺」。

她也在營養師建議下，透過飲食控制溫和地瘦身，除了上面說到的少吃精緻澱粉和重口味食物，她也很重視喝水，每天都會喝足2000～2500cc，有時候還會在水裡加入檸檬、大黃瓜、薄荷，可以幫助消水腫外，薄荷還可以幫助消化、清熱解暑，正適合夏天。

▲▼郭雪芙變養生控　自製解暑健康水。（圖／品牌提供、翻攝郭雪芙ＩＧ）

▲因身體關係還不太能做運動，她現在靠快走或逛街來讓自己流汗。

因為不能做激烈運動，她笑說目前自己的運動就是快走或一直逛街，讓自己多少可以流汗，她更笑說「以前我吃完飯會看電視看到睡著」，但現在會督促自己吃飽飯後不要一直坐著，盡量站起來找事做或出門走路，不讓自己癱在沙發上。

而在飲食控制和走路的搭配下，她說體重已經有慢慢降下來了，她更提到「因為聽說一下子瘦太快，胸部會縮水」，所以她除了不急著快速瘦身，也會定期去找按摩師按摩，幫助維持、保養胸型。

▲▼郭雪芙變養生控　自製解暑健康水。（圖／記者張毓容攝）

▲炎熱的夏天她也沒偷懶保養，還會將「神蜜水」和小金瓶混合調變成更好吸收的美容液。(圖／記者張毓容攝)

除了大家關注的身材，她的氣色也很粉嫩，肌膚更是澎潤透亮，她也大方分享自己的夏季清涼保養法。因為天氣炎熱，她現在都將最新推出的「神蜜水」皇家蜂王乳蜜露直接放在冰箱再拿出來濕敷，不僅能快速補水，敷起來也很沁涼消暑。另外，她也提到平時很愛用的皇家蜂王乳平衡油，自己還有一個很適合夏天的使用小妙招，將適量「神秘水」和平衡油混合就會變成美容液，最後再用雙導精華加強緊實拉提，就能讓肌膚又彈又潤、亮到發光。

▲▼郭雪芙變養生控　自製解暑健康水。（圖／品牌提供、翻攝郭雪芙ＩＧ）

▲嬌蘭 皇家蜂王乳蜜露，150ml，NT$2,750。。(圖／品牌提供)

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郭雪芙, Puff, 嬌蘭, Guerlain, 快閃店, 蜂王乳, 神蜜水, 女星, 減肥, 瘦身, 保養, 消暑, 夏季保養
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