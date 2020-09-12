明明吃不少但老是覺得餓？小心這5件事讓你減肥不成反增胖

▲明明吃不少卻容易感到飢餓，很可能是以下5個原因。（圖／翻攝IG@midoricoo）

編輯／Amanda

減肥時最怕管不住嘴，吃太多，但你是否也常疑惑，明明沒有節食、吃的也不少，為何總是特別容易覺得餓？為何吃飽沒多久又想吃東西？其實不一定是你真的吃太少，而是其他因素讓你變得「容易餓」！想擺脫飢餓感，先來檢查你是否犯了以下5件事。

1.蛋白質攝取量不足



攝取足夠的蛋白質對於減肥減脂非常重要，尤其是在控制食慾上更是關鍵，蛋白質飽腹感高，且能促進瘦素分泌，增加能量釋放、減少飢餓感，幫助涉入過多食物、熱量。沒有吃夠蛋白質，就容易經常感到飢餓，所以蛋白質攝取過少可說是最常見的原因之一。

可多吃些雞胸肉、牛肉等瘦肉，或是魚蝦、蛋、豆類等，攝取足夠蛋白質可防止過於飢餓而容易暴食，並能幫助維持肌肉量，以防基礎代謝下降。

▲睡眠不足會讓人容易產生飢餓感。（圖／翻攝IG@midoricoo）



2.睡眠不足或常熬夜



睡眠時長和睡眠品質會影響人體許多激素分泌情況，像是促進食慾的飢餓素（ghrelin）及抑制食慾的瘦體素（Leptin）。睡眠不足時，胃分泌會飢餓素，刺激腦部令食慾大開；相反地，當睡眠充足時，脂肪細胞便會分泌瘦體素，透過血液輸送到大腦飲食控制中樞神經，使我們有飽足感，增加能量釋放，抑制脂肪合成來控制食慾。因此睡眠不足、熬夜時，會特別容易感到飢餓，所以每天應至少保持7小時以上睡眠，養成良好睡眠習慣，幫助控制食慾、促進脂肪分解。

▲精緻澱粉升糖指數高，會使血糖快速變化。（圖／翻攝IG@yoonara_mood）



3.喜歡吃精緻澱粉



像是白米飯、麵包、麵條等精緻澱粉缺乏食物纖維，非常容易消化，且升糖指數高，使血糖上升和下降的速度很快速，很快就會又覺得餓了。

所以盡量減少攝取精緻澱粉或加工過的食物，可使血糖維持在較穩定的狀態，可幫助穩定食慾，減少暴飲暴食，也較不會囤積過多脂肪。

4.缺乏膳食纖維



膳食纖維能減緩胃的排空速度，且需要更長的消化時間，所以含有豐富膳食纖維的食物飽腹感較好，也能幫助控制食慾、減少飢餓感，且纖維含量高的食物，升糖指數較低，也能幫助穩定血糖。相反來說，纖維含量越低的食物，容易消化，GI值較高，吃後容易感到飢餓。

▲酒精會刺激食慾，經常飲酒就會容易感到飢餓。（圖／翻攝IG@babebani）



5.頻繁飲酒



有沒有發現，每次喝酒時都會忍不住想配東西吃？因為酒精會刺激食慾，會抑制像是瘦素等降低食慾的激素，所以經常喝酒，容易感到飢餓。

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