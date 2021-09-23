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「保羅沃克愛女」22歲成當紅超模！　高冷顏值精品大牌搶合作

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記者王則絲／台北報導

已故影星保羅沃克（Paul Walker）的愛女梅朵沃克（Meadow Walker），今年已22歲，繼3月時擔任紀梵希（GIVENCHY）的開秀模特，而後陸續也走了多場時裝秀，包括精品大牌Gabriela Hearst、ANNA SUI⋯⋯近期的春夏秀，已然成為備受矚目的超模新星，近日更再度獲邀出鏡紀梵希秋冬廣告，高冷顏值與獨特氣場驚豔眾人。

▲梅朵沃克。（圖／翻攝自IG）

▲保羅沃克女兒梅朵沃克，成為時尚品牌愛用超模。（圖／翻攝自IG@meadowwalker）

梅朵沃克於20歲時展開模特兒生涯，擁有177公分的高挑身形以及比例極佳的身材，再加上遺傳自爸爸的高顏值，亮麗外型讓她特別出眾，但梅朵沃克行事較為低調，直到今年擔任紀梵希秋冬大秀的開秀模特，才開始展露鋒芒，得到大量關注。

▲梅朵沃克。（圖／翻攝自IG）

而後梅朵沃克於IG上分享生活的頻率增加，也累積了更多粉絲，其高級的外型受到許多品牌的喜愛，與YSL、Tiffany & Co.⋯⋯多有合作，並陸續走了Marc Jocobs、Gabriela Hearst、ANNA SUI⋯⋯等多場秀，以及拍攝雜誌畫報，成為當紅超模。

▲梅朵沃克。（圖／翻攝自IG）

▲梅朵沃克出鏡紀梵希最新秋冬形象。（圖／翻攝自IG@givenchyofficial）

梅朵沃克這回則是再度現身紀梵希秋冬形象廣告，足見品牌對她的寵愛，演繹本季冷冽電影感的中性黑裝，以及焦點巨型金屬飾物，個性短髮和局部挑染讓她更顯個性，又帥又美，笑起來卻很可愛，被網友們封作「天使」。

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關鍵字：

保羅沃克, 保羅沃克女兒, 梅朵沃克, Meadow Walker, 星二代, 超模

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