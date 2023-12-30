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最入門龍年錶曝光　Swatch不到3,000元霸氣祥龍上手

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▲▼ Swatch,Longines龍錶 。（圖／公關照）▲Swatch赤龍呈祥鍍金不鏽鋼錶殼腕錶，6,950元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

明年農曆年將迎來龍年，各鐘錶品牌已陸續發布生肖錶款，最佳入門為Swatch 5款色彩鮮明、活力十足的龍年錶，當中2款閃耀金色光澤的不鏽鋼錶殼腕錶貴氣十足，另3款由生物源材質製的龍年錶分別以錶徑47mm的BIG BOLD、41mm的NEW GENT、34mm的GENT錶款為基礎，不同的尺寸、圖騰各異的設計提供豐富選擇。

▲▼ Swatch,Longines龍錶 。（圖／公關照）
▲Swatch龍躍千金腕錶金光閃閃，6,250元。

Swatch打造的5款龍年錶用色大膽，並於面盤勾勒出霸氣的龍圖案，搭配龍麟紋裝飾錶帶，彰顯祥龍氣勢，款式分別為最大尺寸的白龍高昇錶、以黑為底色的黑龍獻瑞錶、最小尺寸的藍色款龍騰四海錶、紅金配色喜氣洋洋的不鏽鋼款赤龍呈祥錶、整只錶金光閃閃的龍躍千金錶，價格從2,800元至近7,000元不等。

▲▼ Swatch,Longines龍錶 。（圖／公關照）
▲生物源材質製成的Swatch黑龍獻瑞錶（左起）3,450元，白龍高昇錶4,150元，龍騰四海2,800元。

同屬Swatch集團的浪琴表（Longines），則首度推出生肖錶打造限量888只的龍年特別版，特色是品牌從古代天文學與星象學擷取靈感，創作華人喜愛的紅色面盤月相錶，錶背則鐫刻蓄勢待發模樣的龍首圖案，目前已於浪琴表專賣店展開預購，但台灣配額仍未知，採先訂先取得錶款機制。

▲▼ Swatch,Longines龍錶 。（圖／公關照）
▲浪琴表龍年特別版腕錶限量888只，已開放專賣店預定，約104,300元。（圖／翻攝浪琴表官網）

▲▼ Swatch,Longines龍錶 。（圖／公關照）
▲浪琴表於龍年錶錶背鐫刻龍首圖案。

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關鍵字：

Swatch, Longines, 浪琴表, 龍年錶

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