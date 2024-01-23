不老男神郭富城30年都維持63kg！營養師揭凍齡4大秘訣＋飲食關鍵

▲郭富城不僅外貌凍齡，身材也長年維持得很好。（圖／翻攝郭富城IG）

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

郭富城不僅是香港著名的四大天王之一，也是許多人心中的不老男神，今年已58歲的他不僅外貌看上去與年輕時沒差多少，連精實身材都30年如一日，長年維持在63公斤！知名營養師高敏敏就幫大家整理了郭富城的凍齡秘訣，從每日飲食重點到維持身材的秘密全都告訴你，快學起來一起抵抗中年發福的危機。

郭富城的一日三餐重點吃法如下。

＃早餐：水煮蛋



偶爾會搭配減油減糖的雜糧麵包。

＃午餐前後：高纖維＋高鉀水果



餐前吃點高纖維蔬果墊墊胃，增加飽足感，餐後吃像是香蕉、奇異果、火龍果等高鉀水果。

＃晚餐：清淡原型食物



清淡調味的原型食物，以瘦肉、青菜為主。

高敏敏補充，就像很多營養師經常在說，想要維持好身材，比起「動得多」不如「吃得剛好」，平時要多吃原型食物、每種都吃，吃足夠即可。如果真的想吃零食，也記得偶一為之就好，不要太放縱。

除了做到以上飲食重點，郭富城還靠以下4秘訣長年維持精實好身材。

＃每周運動5天



跑步、游泳、乒乓球等多種運動都嘗試，但不要過度鍛煉，避免造成運動傷害，適量並持之以恆才是關鍵。

＃每天量體重



郭富城會讓自己維持在63kg，如果當天吃得比較多，就會延長運動的時間。雖然很多人都會害怕量體重，但高敏敏提醒，體重變重不一定是「長胖」，有時候體內鈉濃度高的時候，水分也會滯留在體內，所以有時候吃完大餐，體重增加，也有部分原因是因為那含量較高。

＃拿捏飲食內容



避免每餐都大魚大肉，要學會計算熱量，而像是精緻甜點、炸物等偶一為之就好。

＃嚼無糖口香糖



嘴饞想吃點心時，可以嚼嚼無糖口香糖。但也要注意是不是假性飢餓，也就是明明吃飽卻常常嘴饞。

最後高敏敏也提醒，大部分人在30歲時不只身體狀態、器官會慢慢老化，精神及體力也會降低，導致我們過了30歲好像出現「初老」症狀。其實人體這些老化都是正常的，但依然可以透過均衡飲食、適量運動，減緩一下老化速度。