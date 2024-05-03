蔡詩芸「比基尼＋襯衫」度假裝太辣！婁峻碩讓媽挑GUCCI「預算無上限」

▲蔡詩芸和婁峻碩搶先穿上「LIDO夏日度假系列」，演繹最新度假時尚。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

充滿豔陽、度假氣息的夏季即將到來，義大利精品品牌GUCCI以微風輕拂的陽光海灘為靈感，推出全新「LIDO夏日度假系列」，發表活動上也特別請來蔡詩芸和婁峻碩搶先演繹新裝。蔡詩芸在比基尼外罩印花襯衫，打造休閒度假感之餘，超辣好身材也若隱若現；而婁峻碩被問到準備送什麼母親節禮物，透露要帶媽媽去GUCCI讓她自己挑，更霸氣直呼「預算無上限」，媽媽想要什麼他都買。

近來忙於錄製《乘風2024》（浪姐5）的蔡詩芸，以黑色比基尼外搭熱帶印花襯衫和白色百慕達短褲，再配上涼鞋和竹編手提袋，滿滿的休閒度假感，不刻意扣滿的襯衫，若隱若現地透出一點肌膚與比基尼，隨興之餘更帶有一點小性感

她透露自己很喜歡這套造型，與她平時度假時的穿搭很類似，更直呼「好像馬上就要搭飛機去馬爾地夫去度假！」唯一差別只在鞋子，「平常我去度假時都會赤腳走在沙灘上，或是穿拖鞋比較多」，她更點名最喜歡身上的短褲，很休閒又很百搭，搭配任何上衣都可以，「穿這樣去度假又覺得很隨興，但又可以展示你的美腿」。

婁峻碩則以落肩白襯衫搭配GG印花五分褲和小白鞋，打造清爽休閒感，再揹上螢光藍色斜背包，為造型增添吸睛亮點和活潑感，讓他直呼「整個就是夏日度假的感覺！」去年年底與女友焦凡凡在馬爾地夫度假並求婚成功的他，更透露覺得可惜這套太晚穿到，「不然我在馬爾地夫應該就會穿這套」。

而對於即將到來的母親節，蔡詩芸被問到有沒有想收到什麼禮物，才驚呼「我都忘了這件事，我最近有一點工作狂」，但她也甜喊最想收到女兒親自做的卡片，「她每年都會做卡片給我，覺得收到就是一個心意，非常開心」。而婁峻碩則是透露準備要帶媽媽去逛GUCCI，讓媽媽自己挑，「她想要什麼都買給她」，被問到預算，他更霸氣直呼「預算無上限，她想要什麼就給她什麼！」堪稱「寵媽」魔人。

GUCCI全新「LIDO夏日度假系列」以陽光海灘為靈感，打造出一系列充滿陽光、詩意和海洋氣息且度假感十足的服飾和配件。服裝上除了以令人感到放鬆的舒適材質為主，打造出輕鬆休閒又不失優雅的剪裁輪廓，再搭配上高質感度假風印花來增添夏日風情。

配件上則有更多吸睛設計，使用充滿夏日風情的輕盈草編材質和亮橘色、螢光藍色、螢光綠等繽紛彩色來增添亮點，像是度假造型必備的草編包就有托特包和手提袋2種款式，GG Marmont系列肩背包也換上多色V型草編設計，還有像是「Luce系列」小型肩背包和「MOON SIDE」迷你肩背袋則配上如亮粉色、鮮橘色、亮黃等鮮豔色調和同色調皮革滾邊，是充滿夏日感又好搭配的選擇。



▲NCT成員泰容演繹LOEWE Paula's Ibiza系列。（圖 / 品牌提供，以下同）

除了GUCCI，近期也有不少品牌推出夏日系列，像是剛辦完夜市活動的LOEWE，當LOEWE發表Paula's Ibiza系列，就表示夏天近了、準備享受陽光好好度假了。

▲LOEWE 鳥兒造型編織包，模樣超可愛，41,000元。

Paula’s Ibiza系列行之有年，從LOEWE與西班牙著名度假小島Ibiza上的時裝店Paula’s合作而來，70年代Paula’s甚至是島上反主流文化運動的代名詞，以自由奔放、音樂、歡愉無憂為核心，傳遞出嶄新的傳奇風格，LOEWE每年一度的夏日特別系列便以此為靈感，結合LOEWE精湛工藝與創意玩心，無論是度假、漫步城市還是參加音樂節，都能找到最適合的設計。

▲LOEWE Puzzle Fold多色條紋編織托特包（左）63,000元、螢光綠條紋編織Puzzle包（右）108,000元。



▲LOEWE Flamenco納帕小羊皮水桶包（左）122,000元、骰子印花束口袋12,000元（右）

手袋少不了夏日必備的編織款，Puzzle和Puzzle Fold托特包以全新的酒椰葉纖維編織打造，Font托特包和棕櫚葉Bucket染上新色彩，Puzzle編織包的鮮明條紋，沿著包款的切割面展現出多變的色彩，設計和圖案別具一格，全新的Flamenco Bucket採用高級納帕羊皮製作，柔軟的觸感讓人一用愛上，熱帶水果、動物等主題，向來是Paula’s Ibiza系列的要角，2024年當然要延續，其中小鳥包運用編織手法，染上粉紅或咖啡色調，呆萌的可愛模樣讓人一眼愛上。