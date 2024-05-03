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落髮年紀再下修！3款「養髮洗髮精」幫你洗出豐盈髮量

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記者曾怡嘉／綜合報導

現代落髮問題已不再侷限於熟齡人士。生活繁忙、工作壓力、社群焦慮等各種21世紀新煩惱，導致年輕族群需要提早面對落髮危機。頭皮養護早在不知不覺中，成為現代人逆齡抗老的重要保養趨勢，頭髮的髮量、蓬鬆感、健康光澤，皆已在今日成為判斷外顯年齡的關鍵指標。

真正的頭髮、頭皮養護，需優先找出預防落髮之關鍵，避免落髮危機提早上門。根據調查，大多數的落髮，主要是肇因於頭髮進入休止期。如要順利重啟頭髮生長、育成新髮，且抵抗落髮，需要滿足幾個必備條件：確實清除潔淨頭皮毛囊之皮脂、角質、以及足夠的營養幫助傳遞營養的能量與活絡的髮根微循環，才能順利將營養傳遞、喚醒沈睡髮根。

▲▼3款「養髮洗髮精」洗出豐盈髮量 。（圖／品牌提供）

▲HAIR RITUEL 賦活重升濃密洗髮精，200ml，2,450元。

溫和洗淨秀髮，內含獨家髮根賦活配方，為頭髮提供全方位的滋養支持，有助於強化髮根，精氨酸能夠有效地改善血液循環，確保髮根充足的營養供應。

▲▼3款「養髮洗髮精」洗出豐盈髮量 。（圖／品牌提供）

▲萊法耶 TRIPHASIC三項森髮激活髮浴，200ml，1,380元。

新一代添加白人蔘萃取，運用人蔘的營養滋補特性，幫助促進頭皮微循環、鞏固髮根、強化毛囊，維生素原B5，幫助滋潤護理髮膚，保濕修護乾燥脆弱髮絲。

▲▼3款「養髮洗髮精」洗出豐盈髮量 。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊活煥欣洗髮精，200ml，1,600元。

95%天然成分萃取，透過冬青樹水楊酸全面清潔頭皮髒污，暢通毛囊幫助髮絲順利生長。清爽豐富的泡沫質地來自巴巴蘇潔淨分子及micellar潔淨科技，能幫助徹底清除污垢，同時避免洗髮時摩擦造成髮絲脫落。

關鍵字：

預防落髮, 頭皮養護, 年輕人, 抗老, 外顯年齡

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