落髮年紀再下修！3款「養髮洗髮精」幫你洗出豐盈髮量

記者曾怡嘉／綜合報導

現代落髮問題已不再侷限於熟齡人士。生活繁忙、工作壓力、社群焦慮等各種21世紀新煩惱，導致年輕族群需要提早面對落髮危機。頭皮養護早在不知不覺中，成為現代人逆齡抗老的重要保養趨勢，頭髮的髮量、蓬鬆感、健康光澤，皆已在今日成為判斷外顯年齡的關鍵指標。

真正的頭髮、頭皮養護，需優先找出預防落髮之關鍵，避免落髮危機提早上門。根據調查，大多數的落髮，主要是肇因於頭髮進入休止期。如要順利重啟頭髮生長、育成新髮，且抵抗落髮，需要滿足幾個必備條件：確實清除潔淨頭皮毛囊之皮脂、角質、以及足夠的營養幫助傳遞營養的能量與活絡的髮根微循環，才能順利將營養傳遞、喚醒沈睡髮根。

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