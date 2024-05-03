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香水一噴就淡？「5個方法」教你延長香水持久度

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▲▼「5個方法」教你延長香水持久度 。（圖／Unsplash）

▲先塗乳液再噴香水能延長持香度。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人越來越注重香氣，尤其是身上散發的香味，更是代表自己的個性和品味，如何延長香水的持久度，是一個大學問，盤點以下5個有效方法，趕快一起來試試！

#選擇適合的香水種類

不同類型的香水擁有不同的持久性。例如，香水（Parfum）通常含有最高濃度的香精油，因此持久性較長，而淡香水（Eau de Toilette）和古龍水（Eau de Cologne）則含有較少的香精油，持久性相對較短。若在意香氛的持久度，選濃度較高的香精是好選擇。

#在身體潤膚後使用

香水在潤膚後使用可以幫助固定香氣，使其更持久。在塗抹香水之前，請先使用無香味的潤膚霜或乳液，等待幾分鐘讓其吸收，然後再噴上香水。潤膚霜或乳液可以幫助保濕並提供一個更好的介質，使香水更好地附著在皮膚上。

▲▼「5個方法」教你延長香水持久度 。（圖／Unsplash）

#噴在正確的位置

塗抹香水的部位對於它的持久性至關重要。身體上的較溫暖的部位，如脈搏點（如腕部、耳後、頸部和內肘彎）是較理想的塗抹位置，因為它們可以幫助散發香氣。此外，將香水噴在衣物上也可以增加持久性，但請先在衣物上進行測試以確保不會損壞。

#適時補噴

儘管某些香水具有較長的持久性，但時間一長，香氣也會逐漸消失。因此，適時補噴香水也是一個有效方法。若覺得帶一瓶香水出去太不便，那麼換成小小香膏也是不錯的選擇。

▲▼「5個方法」教你延長香水持久度 。（圖／Unsplash）

#正確存放香水

正確儲存香水可以幫助延長其保質期和持久性。請將香水存放在陰涼乾燥的地方，避免陽光直射和極端溫度。另外，請勿將香水存放在潮濕的地方，因為這可能會影響其質量和香氣。

關鍵字：

香水, 持久度, 延長, 香氣, 特技

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