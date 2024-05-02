「白背心」夏日必備！3種風格好時髦　搭配牛仔褲就能出門

記者陳美伶／綜合報導

白色背心是衣櫃裡不可或缺的百搭單品，簡單俐落的剪裁，可以輕鬆搭配出各種風格的造型。無論是休閒、運動、正式白色背心都能完美融入。以下就為大家介紹3種白色背心的穿搭技巧，讓你在這個夏天也能展現時尚魅力。

休閒風格

白色背心和牛仔褲是絕佳的搭配組合，簡單舒適又不失時尚感。可以選擇合身的款式搭配球鞋或涼鞋，就能打造出休閒隨興的風格。進入炎熱的夏天，白色背心與短褲就是清涼又性感的選擇。挑選高腰款式拉長腿部比例，搭配涼拖鞋，就能展現青春活力的氣息，與運動風單品搭配更是休閒感十足。

▲白色背心和牛仔褲是絕佳的搭配組合。（圖／IG@kayan9896、@min.nicha）

正式風格

白色背心搭配西裝外套，可以營造出正式俐落的時髦風格。選擇成套西裝內搭白色背心，把背心紮進褲子，繫上一條皮帶整體比例看起來更好！下半身選擇迷你裙，就能跟上近年流行的學院風格。

▲白色背心搭配西裝外套時髦又充滿都會感。（圖／IG@Vera van Erp）



微性感風格

白色背心也可以很性感，一般的白色背心都給人休閒的感覺，但選擇微性感的剪裁與材質，如短版、後綁帶或挖空的設計，單穿就很有魅力，建議選擇合身的尺碼，最能展現身材曲線。

▲短版白色背心穿出微辣風格。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss、kayan9896）

【單品推薦】

▲Prada 羅紋針織平織布背心，NT$33,500。（圖／Prada）



▲Fendi 白色棉質背心，NT$23,400（圖／Fendi）

▲YSL CASSANDRE背心，NT$13,800。（圖／YSL）

▲COS 羅紋背心，$25 USD（約台幣814元）（圖／COS）

▲STUDIO DOE by DOE - 反車框邊坦克Bra背心，NT$1,080。（圖／studiodoe）