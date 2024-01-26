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歐舒丹「草莓櫻花系列」、L:a Bruket「扁柏身體系列」詢問度超高

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記者曾怡嘉 ／綜合報導

香氛保養現在正盛行，舒服的香氣讓保養更療癒，歐舒丹推出草莓櫻花限量香氛系列、L:a Bruket則打造限量扁柏身體系列，NUXE的沁甜萊姆系列，各種香氣任消費者憑喜好選擇。

▲▼歐舒丹「草莓櫻花系列」。（圖／品牌提供）

歐舒丹推出全新草莓櫻花限量香氛系列 ，揉合來自普羅旺斯呂貝宏的櫻花及貌似愛心的草莓，打造一場柔美櫻花與心形草莓的可愛邂逅。前所未有的夢幻草莓果香調，神還原了草莓多汁鮮嫩的酸甜氣息，更巧妙昇華了普羅旺斯櫻花的純淨淡雅清香。

品牌更是傳授隱藏版精緻疊香技巧，更是戀人們提升愛意濃度的必學絕招，從沐浴和潤膚開始，為肌膚穿上水水嫩嫩的草莓櫻花香氣，再於入睡前、出門前疊上淡香水，使草莓櫻花香加倍持久。

▲▼歐舒丹「草莓櫻花系列」。（圖／品牌提供）

扁柏是L:a Bruket居家香氛系列當中，頗受消費者歡迎的香氣之一，2024年品牌再推限量扁柏身體系列，包含潔膚露、身體乳以及護手霜。

L:a Bruket扁柏香氣以柑橘和黑胡椒喚醒嗅覺感官揭開序幕，演繹明亮而敏銳的前奏，隨後登場的是由扁柏與雪松交織，溫暖且豐富綿長的香氣。以乳香和癒創木為基調，營造柔軟包覆的圓潤感。藉由悠長的深呼吸，真切感受這款令人感到平靜的香氣。

▲▼歐舒丹「草莓櫻花系列」。（圖／品牌提供）

NUXE打造全新冬季沁甜萊姆系列，沁甜萊姆護手霜添加自然親膚的葵花籽油、大麻籽油，以及天然有機蘆薈，有效滋潤肌膚、指甲與指緣，給雙手最柔嫩的修護及保濕力。護唇膏與潤唇霜一擦即可修護乾燥雙唇，舒緩、平衡與保濕一次到位，擦上後更散發沁甜淡雅萊姆清香。

關鍵字：

歐舒丹, L:a Bruket, NUXE

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