fb ig video ETtoday search mobile

「牛仔褲＋連身裙」成新流行趨勢！5種不踩雷疊穿方式　時髦超顯瘦

>

文／美人圈

可以看到近期不少人氣韓國博主或是愛豆都紛紛以「裙子＋褲子」出鏡，而這種層層疊加的穿搭方式其實早在千禧年代就已經流行，並命名為「Dress over pants」！雖然Dress over pants相當有造型感，但同時也很考驗穿搭技巧，究竟要怎麼穿才不會壓縮比例，以下也整理5種不踩雷疊穿方式，先筆記起來就對了。

▲裙＋牛仔褲 。（圖／翻攝自IG）

▲韓國流行Dress over pants穿搭。（圖／IG@rira_yukari、@rilaccoco、@tina_jojun.shinjuku）

▲裙＋牛仔褲 。（圖／翻攝自IG）

▲裙＋牛仔褲 。（圖／翻攝自IG）

▲除了常見牛仔褲，搭配其他異材質褲款，像是運動褲、西裝長褲或棉褲等也都很時髦！（圖／IG@__fosa、@mjbypp、@tiissue、@hanai_chi7997）

疊穿方式一：碎花連身裙＋牛仔褲

每年春夏都一定會佔據版面的碎花洋裝不僅能單穿，搭配率性牛仔褲也能疊穿出不一樣的感覺！不僅綜合掉碎花洋裝的甜膩感，剛柔並濟的同時還能豐富視覺造型。由於印花單品本身就足夠搶鏡，會建議牛仔褲選擇款式越簡單的越好，一繁一簡，散發出恰到好處的鄰家少女氛圍。

▲裙＋牛仔褲 。（圖／翻攝自IG）

▲碎花洋裝與牛仔褲疊穿出不一樣的感覺。（圖／IG@marcellasne_、@roses_are_rosie、@jessica.syj）

▲裙＋牛仔褲 。（圖／翻攝自IG）

▲趙露思。（圖／微博@趙露思）

疊穿方式二：白色連身裙＋牛仔褲

白色連身裙搭配牛仔褲絕對是2024春夏最火的穿搭方式之一，也是新手不怕踩雷的入門搭配法！乾淨清爽的白色配色與牛仔藍交織出率性休閒氛圍，且連身裙薄透的材質也能若隱若現秀出好身形，但又不會擔心外出風大裙襬會走光，性感得剛剛好，給人清新氧氣少女感。

▲裙＋牛仔褲 。（圖／翻攝自IG）

▲白色連身裙搭配牛仔是2024春夏最火的穿搭方式之一。（圖／IG@__fosa、截圖自韓網、IG@feve__r）

▲裙＋牛仔褲 。（圖／翻攝自IG）

▲白色與牛仔藍色是入門搭配法。（圖／IG@jxnjuvv、@hyy__y_）

疊穿方式三：外搭半身裙＋長褲

今年春夏許多韓妞都紛紛出動外罩式的半身裙，微透的材質與牛仔褲混搭，層次感Level Up！且這種半透的裝飾用裙子不會完全遮蓋住下半身曲線，不用擔心會壓縮到身高和腿長，小個子穿也很有型，難怪會深受韓妞們喜愛。

▲裙＋牛仔褲 。（圖／翻攝自IG）

▲韓妞們近期都愛搭配外罩式半身裙。（圖／IG@suviny、@ss___o1）

▲裙＋牛仔褲 。（圖／翻攝自IG）

▲小個子女孩穿也有型。（圖／IG@poster_wholesale、@feve__r）

疊穿方式四：百褶裙＋長褲

如果你是飽受寬臀、大腿粗困擾的梨形女孩，編輯就很推薦以百褶裙配上長褲的方式疊穿！百褶裙本身A字剪裁有延伸效果，且褶皺的設計可以轉移目光不會聚焦在身材Bug上。建議可以採用同色系搭配，像是灰色百褶裙搭配同色系西裝褲，就會很好地拉長下半身比例。

▲裙＋牛仔褲 。（圖／翻攝自IG）

▲百褶裙配長褲的疊穿方式。（圖／IG@hanzyinxx、@wmssn）

▲裙＋牛仔褲 。（圖／翻攝自IG）

▲採用同色系搭配不出錯，拉長下半身比例。（圖／IG@_olhirst_、@vanmalinee）

疊穿方式五：透膚款裙子＋長褲

這邊指的透膚款裙子包含許多韓妞都很愛搭配的蕾絲裙、網紗裙、浮誇公主蓬蓬裙等，透透的材質帶有一點撩人的小性感，與硬朗率性的牛仔褲或正式西裝褲碰撞，浪漫之餘更添幾分氣場。

▲裙＋牛仔褲 。（圖／翻攝自IG）

▲蕾絲裙、網紗裙、浮誇公主蓬蓬裙都是韓妞愛搭配的款式。（圖／IG@rilaccoco、@aoi.sebastian、@suviny）

▲裙＋牛仔褲 。（圖／翻攝自IG）

▲透膚款搭配牛仔褲，浪漫之餘更添幾分氣場。（圖／IG@mjbypp、@__fosa、@bibiy_girls）

延伸閱讀

2024復古眼鏡時尚：韓星都在戴的「無框眼鏡」連Jisoo都上身、豹紋框再流行！

白T-shirt怎麼搭？6大白T穿搭範本：一招簡單拉比例、秋冬還能這樣疊穿！

2024穿搭流行趨勢：一身灰「格雷系穿搭」當道、蝴蝶結快速提升造型精緻度！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 牛仔褲, 連身裙, 洋裝, Dress over pants, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

光走路就能瘦！專家證實：「一個關鍵動作」多消耗20%熱量

光走路就能瘦！專家證實：「一個關鍵動作」多消耗20%熱量

5點證明你處於「自殺式單身」　想談戀愛又只會嫌麻煩

5點證明你處於「自殺式單身」　想談戀愛又只會嫌麻煩

最容易招惹爛桃花的3大星座！Top 1對愛情缺乏理性　還被禁忌之戀吸引

最容易招惹爛桃花的3大星座！Top 1對愛情缺乏理性　還被禁忌之戀吸引

「牛仔褲＋連身裙」成新流行趨勢！5種不踩雷疊穿方式　時髦超顯瘦 IU同款灰色潮鞋NB550來了！首聯名便利商店「烏龍霜淇淋」新口味必吃 孫芸芸下衣失蹤拎Prada Galleria時髦翻！撞包李聖經、「人間AI」沒輸 「8個方法」讓你擁有好人緣　有助降低焦慮、提升幸福感！ 容易被「窮氣」纏身的人　通常都有3種壞習慣 高圓圓、Krystal超仙亮相！Ralph Lauren老錢風新款麂皮方包必收 摩納哥王妃敗精品不手軟　全套LV配560萬名錶帥爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面