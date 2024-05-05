「牛仔褲＋連身裙」成新流行趨勢！5種不踩雷疊穿方式　時髦超顯瘦

文／美人圈

可以看到近期不少人氣韓國博主或是愛豆都紛紛以「裙子＋褲子」出鏡，而這種層層疊加的穿搭方式其實早在千禧年代就已經流行，並命名為「Dress over pants」！雖然Dress over pants相當有造型感，但同時也很考驗穿搭技巧，究竟要怎麼穿才不會壓縮比例，以下也整理5種不踩雷疊穿方式，先筆記起來就對了。

▲韓國流行Dress over pants穿搭。（圖／IG@rira_yukari、@rilaccoco、@tina_jojun.shinjuku）

▲除了常見牛仔褲，搭配其他異材質褲款，像是運動褲、西裝長褲或棉褲等也都很時髦！（圖／IG@__fosa、@mjbypp、@tiissue、@hanai_chi7997）

疊穿方式一：碎花連身裙＋牛仔褲

每年春夏都一定會佔據版面的碎花洋裝不僅能單穿，搭配率性牛仔褲也能疊穿出不一樣的感覺！不僅綜合掉碎花洋裝的甜膩感，剛柔並濟的同時還能豐富視覺造型。由於印花單品本身就足夠搶鏡，會建議牛仔褲選擇款式越簡單的越好，一繁一簡，散發出恰到好處的鄰家少女氛圍。

▲碎花洋裝與牛仔褲疊穿出不一樣的感覺。（圖／IG@marcellasne_、@roses_are_rosie、@jessica.syj）

▲趙露思。（圖／微博@趙露思）

疊穿方式二：白色連身裙＋牛仔褲

白色連身裙搭配牛仔褲絕對是2024春夏最火的穿搭方式之一，也是新手不怕踩雷的入門搭配法！乾淨清爽的白色配色與牛仔藍交織出率性休閒氛圍，且連身裙薄透的材質也能若隱若現秀出好身形，但又不會擔心外出風大裙襬會走光，性感得剛剛好，給人清新氧氣少女感。

▲白色連身裙搭配牛仔是2024春夏最火的穿搭方式之一。（圖／IG@__fosa、截圖自韓網、IG@feve__r）

▲白色與牛仔藍色是入門搭配法。（圖／IG@jxnjuvv、@hyy__y_）

疊穿方式三：外搭半身裙＋長褲

今年春夏許多韓妞都紛紛出動外罩式的半身裙，微透的材質與牛仔褲混搭，層次感Level Up！且這種半透的裝飾用裙子不會完全遮蓋住下半身曲線，不用擔心會壓縮到身高和腿長，小個子穿也很有型，難怪會深受韓妞們喜愛。

▲韓妞們近期都愛搭配外罩式半身裙。（圖／IG@suviny、@ss___o1）

▲小個子女孩穿也有型。（圖／IG@poster_wholesale、@feve__r）

疊穿方式四：百褶裙＋長褲

如果你是飽受寬臀、大腿粗困擾的梨形女孩，編輯就很推薦以百褶裙配上長褲的方式疊穿！百褶裙本身A字剪裁有延伸效果，且褶皺的設計可以轉移目光不會聚焦在身材Bug上。建議可以採用同色系搭配，像是灰色百褶裙搭配同色系西裝褲，就會很好地拉長下半身比例。

▲百褶裙配長褲的疊穿方式。（圖／IG@hanzyinxx、@wmssn）

▲採用同色系搭配不出錯，拉長下半身比例。（圖／IG@_olhirst_、@vanmalinee）

疊穿方式五：透膚款裙子＋長褲

這邊指的透膚款裙子包含許多韓妞都很愛搭配的蕾絲裙、網紗裙、浮誇公主蓬蓬裙等，透透的材質帶有一點撩人的小性感，與硬朗率性的牛仔褲或正式西裝褲碰撞，浪漫之餘更添幾分氣場。

▲蕾絲裙、網紗裙、浮誇公主蓬蓬裙都是韓妞愛搭配的款式。（圖／IG@rilaccoco、@aoi.sebastian、@suviny）

▲透膚款搭配牛仔褲，浪漫之餘更添幾分氣場。（圖／IG@mjbypp、@__fosa、@bibiy_girls）

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