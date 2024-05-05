星巴克5／6起推買一送一　連續兩天揪同事買起來

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

周一上班日星巴克再推好友分享活動，本周連續2天讓上班族們有揪團小確幸，大家最想要的星冰樂仍不在優惠之列，但想喝咖啡揪個朋友不但省錢，還能增進同事情誼也算一舉兩得，伯朗咖啡館周一也推會員好友分享優惠，可選擇兩杯不同飲品以低價品折購。

星巴克5／6、5／7連續兩天推出「我們一起上班吧！好友分享日」優惠，期間至店購買購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

而優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不提供優惠門市請參照文末列表。

星巴克飲品中杯容量為354ml、大杯為473ml、特大杯則為591ml，如果兩杯特大杯等同有1,182ml，若揪三人均分，一人約為394ml，等同比中杯多一點點，若以最熱門飲品那堤為例，特大杯買一送一等同兩杯150元，一人平均花費50元，就可喝到價格120元的中杯那堤（份量還多一點)，相形之下確實較划算。

伯朗咖啡館在5月份的每周一推會員買一送一優惠，且全台門市均有提供，會員只要全額以Lounge卡儲值金付費，即可享飲品買一送一優惠。飲品不限品項、容量，結帳金額以高價品計算，另季節限定飲品（1+1、野性黑拿鐵、慵懶白卡布）、手沖精品咖啡（冰／熱）、極品藍山（手沖／小卡布)、單品系列（單品美式／拿鐵／冷萃）、瓶裝飲品、啤酒則不在優惠之列，飲品限結帳當日領取。

星巴克不適用好友分享門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。