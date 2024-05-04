IU同款灰色潮鞋NB550來了！首聯名便利商店「烏龍霜淇淋」新口味必吃

記者鮑璿安／綜合報導

運動品牌New Balance宣布展開為期數周的「Grey Days 2024」慶祝活動，同時釋出多款限定的Grey Days Pack鞋履，也特別邀請到亞太區形象大使IU (李知恩)個性詮釋，這次更首度跨界合作全家便利商店Fami!ce霜淇淋，推出2款灰色調霜淇淋，這個夏天必須跟上灰色潮流！





▲亞太區形象大使IU (李知恩)個性詮釋550。（圖／品牌提供）





▲Grey Days Pack 550鞋款 。（圖／品牌提供）

IU (李知恩) 換上帥氣oversize西裝為大家示範以籃球鞋為廓形的550鞋款，搭配寬鬆短褲和長襪，自帶帥氣氣息，從大眾熟知的574、327、550到近期熱議的1906R和WRPD Runner，都將在5月1日起陸續於New Balance官網、全台門市販售，其中574更是推出Grey Days Pack童鞋款式，提供全家大小一同入手。

▲New Balance首次跨界合作全家便利商店Fami!ce霜淇淋，推出「灰潮香草」與「炭焙烏龍」兩種獨特風味。（圖／品牌提供）

為歡慶此次的Grey Days盛事，New Balance首次跨界合作全家便利商店Fami!ce霜淇淋，推出「灰潮香草」與「炭焙烏龍」兩種獨特風味，前者以天然香草萃取液及台灣黑金竹炭粉調製成為灰色系霜淇淋，後者使用東方美人茶及台灣黑金竹炭粉所製成，可品嚐獨特香醇的茶韻，將在5月5日起於全家限定門市販售。





▲adidas在Brand Center信義品牌概念店推出專屬跑者的「RUN LAB -3D動態跑姿分析」旗艦服務 。（圖／品牌提供）

同時，adidas則是在Brand Center信義品牌概念店推出專屬跑者的「RUN LAB -3D動態跑姿分析」旗艦服務，透過先進的3D動態攝影與高靈敏度力量感應器捕捉跑者的動態數據，透過專業分析從而找到最適合每位跑者的命定跑鞋！只要站上跑步機慢跑，即可準確偵測身體的每個關節位置，用毫秒的時間精度蒐集跑者在接觸地面過程中的跑步特徵與力量。