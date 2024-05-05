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星巴克「一個月有12天買一送一」　專家：已成促銷濫用

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▲▼星巴克,starbucks,咖啡。（圖／翻攝自Pixabay）

▲台灣星巴克從去年大量以買一送一策略吸引顧客進門，長期下來反而「停不了了」，此為示意圖。（圖／Pixabay、台灣星巴克粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

從去年底開始，台灣星巴克開啟頻繁買一送一促銷模式，幾乎每周都有的巨量促銷，已經養成一批「不促銷不消費」的模式客群，在商場已有20年經驗的賣場主管表示：現在約有30%的客人是為了買一送一走進星巴克，已經到了「不得不做」的地步。這種稱為「促銷濫用」的情況，長期下來恐將蝕損星巴克的品牌利基。

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

星巴克從去年底頻繁使用買一送一模式促銷催客，幾乎每個周一都按例推出，以今年4月為例，30天內就有12天有買一送一的方案在進行，而3月份更是只有5天沒有分享優惠，從首個周一3／4開始，然後從3／11起就以數位活動回饋方式（買一送一有限化），連續22天直到4／1，甚至在3／28到3／29還有因生日慶為名義「加碼好友分享」，促銷滿天飛舞眼花撩亂，還有網友笑稱「沒有買一送一優惠的日子才該寫新聞吧」。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

買一送一等大規模優惠無疑能短期內大幅刺激銷量，但代價是削弱了品牌的高級形象，並培養了消費者期望「常態折扣」的習慣，無疑是把雙面刃，而熟知零售市場的主管坦言，星巴克現在已經回不去了，雖然有使用「特大杯」、「特定品項優惠」與「抽獎」等等方式限定回饋比例，但確實「在沒有促銷的日子，業績就不好看」的情況已經慢慢出現。

▲星巴克買一送一。（圖／星巴克提供）

當然，以前默默耕耘深植人心的品牌價值跟形象不會立即消耗殆盡，其利基點在於店面環境和服務體驗依然不錯，而且仍有部分消費者願為品質和口感支付合理溢價，加上已建立長期品牌認知難徹底改變，目前星巴克在台灣連鎖咖啡品牌還是領頭羊。

「但獲利狀況可能很現實。」專家補充：「星巴克有很高比例都是外帶客，對這些客人而言，他也可以去買cama、甚至是超商咖啡。」雖然近幾年星巴克不停在經營會員與特色門市，不過一旦有條件差不多的競爭者出現，消費者對品牌的看法很可能會快速改變。

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