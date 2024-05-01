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夢幻粉嫩色LOEWE、CELINE超仙美　7款推薦百搭耐看可以收

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文／LOOKin

雖然大家買精品包總是從最安全、基本百搭不出錯的黑色入手，但其實包櫃裡有一顆特殊顏色的包，有時可以瞬間畫龍點睛整體穿搭，替LOOK一秒加分、提升質感喔！別再只買黑包了，夢幻粉嫩色精品包推薦Top7，LV、Celine凱旋門、LOEWE新款，每款顏色都超仙美、百搭耐看很可以收！

Louis Vuitton Nano Noé

▲粉嫩包 。（圖／ Lookin提供）

▲Louis Vuitton Nano Noé，NT$76,500。（圖／Louis Vuitton）

櫃上幾乎要碰運氣、一包難求的Nano Noé迷你水桶包，今季這款Nano Noé手袋以Monogram Empreinte柔軟壓花皮革製成，並採用精美雙色調設計，純潔清新的白色搭配亮眼時髦的紫色，非常有春夏的氣息又不失獨特設計與時尚感，而此手袋以抽繩設計見稱，是標誌性Noé手袋的迷你版本，配備可拆式手柄及綴以編織皮革的可拆式金色鏈帶，可作多種方式攜帶超實用！

Louis Vuitton Speedy Bandoulière 20

▲粉嫩包 。（圖／ Lookin提供）

▲Louis Vuitton Speedy Bandoulière 20，NT$83,500。（圖／LOOKin提供）

LV Speedy不僅是品牌具歷史意義又經典代表的必收包款，這款Speedy Bandoulière 20手袋更以粒面Monogram Empreinte皮革打造更加精緻細膩的高級奢華風格，Blue Hour色優雅知性，綴有Monogram壓花圖案低調展現品牌魅力，另外這款經典小型手袋配備金色金屬件，包括鐫刻掛鎖及連接肩帶的鏈帶，並以細膩色調洋溢低調精緻的迷人格調。

DIOR 迷你Lady Dior手袋

▲粉嫩包 。（圖／ Lookin提供）

▲DIOR 迷你Lady Dior手袋，NT$175,000。（圖／DIOR）

Lady Dior手袋象徵著品牌對高貴典雅及美麗的演繹，時尚精緻、雋永經典就是其代名詞無庸置疑。本季這款選用粉黃色珠光羊皮製作，並配以Cannage藤格紋圖案縫線，非凡的絎縫紋理引人注目，而淡金色飾面金屬D.I.O.R.吊飾為造型增添亮麗特色、相映襯，同時配備可拆卸的鏈式肩帶，可手提或斜背，展現多種風格和因應各種需求。

CELINE 亮面牛皮革TEEN TRIOMPHE手袋

▲粉嫩包 。（圖／ Lookin提供）

▲CELINE 亮面牛皮革TEEN TRIOMPHE手袋，NT$125,000。（圖／CELINE）

CELINE TRIOMPHE可說是品牌於現今最受歡迎、再創傳奇的經典設計，凱旋門LOGO煥發出現代優雅與摩登復古的獨特韻味，而澎潤亮澤的小牛皮革手感極佳又細膩，搭配最新登場的淺石灰色營造出溫柔雅致的氛圍，細緻工藝技術襯托出簡約俐落魅力，且擁有多層設計與實用容量實在非常值得入手，絕對將躍身成為包櫃裡最實背百搭的摯愛包款！

GUCCI MARMONT粉紅手提包 NT$76,100

▲粉嫩包 。（圖／ Lookin提供）

▲GUCCI MARMONT粉紅手提包，NT$76,100。（圖／LOOKin提供，下同）

GUCCI極致經典不退流行的MARMONT系列憑藉富有辨識度的絎縫和雙G造型配件，儼然已成為品牌象徵包款之一，而經典廓型搭配全新寶寶粉配色令人一眼就愛上難抗拒，且此款巧妙融入同色調品牌標誌GG LOGO琺瑯造型裝飾，另整體設計倍添魅力，拎上手、背上身都好看到不行不結帳！

LOEWE Flamenco Purse淺紫色納帕小羊皮肩背包

▲粉嫩包 。（圖／ Lookin提供）

▲LOEWE Flamenco Purse淺紫色納帕小羊皮肩背包，NT$78,000。

LOEWE全新Flamenco Purse迷你包款太可愛了！以限量玉石吊墜的精湛工藝為靈感，注入珍藏古玉的色彩如翠綠色、深磚紅、春玉綠、糖黃色、深卡其及淺紫色。全新Flamenco Purse包形如圓球，甄選柔軟納帕羊皮製成，精美褶皺展現就像枕頭般輕盈、立體的空氣感超精緻有型，而內袋均附有一塊與包款同色系的玉環，象徵著新年好運，還有多種背法太令人心動了！

LOEWE Small Puzzle bag in satin calfskin

▲粉嫩包 。（圖／ Lookin提供）

▲LOEWE Small Puzzle bag in satin calfskin，NT$128,000。

LOEWE最具代表性的經典PUZZLE拼圖包，本季以粉嫩的春玉綠新色登場立刻擄獲眾人大心，優雅又帶點清新俏皮的顏色，和幾何簡約俐落的包型搭配起來，特別時尚好看有質感、令人想立刻收一顆！

延伸閱讀：

2024經典入門精品老花包推薦：LV、Celine、Gucci、Dior…揹一生都保值雋永不過時！

預算四五萬！犒賞系精品包10款推薦：LV、Celine、Loewe、Gucci…領完年終入手很可以！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, 精品, LV, LOEWE

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