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孫芸芸下衣失蹤拎Prada Galleria時髦翻！撞包李聖經、「人間AI」沒輸

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記者鮑璿安／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸的日常穿搭總是能引發話題，她最近在個人IG曬出以oversize寬鬆西裝搭配一顆搶眼大包Prada Galleria的新造型，凍齡模樣和火辣身材加持，瞬間讓穿搭單品的熱度提升。而她手上這顆最新的Galleria系列也深受韓星愛戴，包括李聖經、「人間AI」aespa成員Karina(劉知珉)都上手，迅速成為炙手可熱的2024春夏話題包款！

▲prada 。（圖／翻攝自IG）

▲prada 。（圖／翻攝自IG）

▲孫芸芸。（圖／翻攝自IG）

▲prada 。（圖／翻攝自IG）

▲prada 。（圖／翻攝自IG）

▲李聖經。（圖／翻攝自IG）

孫芸芸以率性的中分直髮出鏡，一身寬鬆西裝呈現下衣失蹤的火辣態度，此次佩戴款式為Prada 2024春夏系列Galleria，包款大尺寸廓形碰撞出前衛美感，採用柔軟的小牛皮外觀與納帕皮革襯裡成為品牌的優雅精髓，也擁有完美延展性，點綴上鉚釘元素，所有金屬配件均採用鍍金工藝，顏色有從純粹的黑色到溫暖的中性色調可供選擇。韓星李聖經也選擇以西裝、長腰帶搭配，呼應Galleria的中性廓形；Karina則演繹焦糖色Galleria鉚釘款式，相較於素面皮革款更多了率性氣息，也頗有Y2K千禧年美感。

▲prada 。（圖／翻攝自IG）

▲Karina則演繹焦糖色Galleria鉚釘款式。（圖／翻攝自IG）

▲prada 。（圖／翻攝自IG）

▲大号Prada Galleria鉚釘皮革手袋。（圖／翻攝自品牌官網）

Prada Galleria 包款系列於 2007 年推出，現已成為 Prada 世界中之一款標誌性包款。Galleria 包款以Mario Prada於 1913 年在米蘭艾曼紐二世迴廊 (Galleria Vittorio Emanuele II ) 開設之歷史悠久的品牌旗艦店命名，然而在當代時尚流行催化下，Galleria也歷經蛻變，誕生更雋永的姿態。

更多2024春夏包款

DIOR LADY D-SIRE 

▲▼ dior 。（圖／品牌官網、翻攝自Dior微博）

▲▼ dior 。（圖／品牌官網、翻攝自Dior微博）

▲Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計 。（圖／品牌官網）

DIOR Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計，重新詮釋其簡潔有力的建築線條，上手觸感則更加柔軟舒適。Lady D-Sire標誌性的細節則是以黑色皺紋小牛皮搭配品牌精髓 Macrocannage 大籐格紋縫線，輔以同色系極啞光金屬 D.I.O.R. 吊飾為包款增添靈動感，配上粗肩帶打造斜背、手提多功能性，同時還有顆粒 Taurillon 皮革版本，可加上具象徵意義的徽章裝飾，塑造個人風格。

Miu Miu焦糖色皮革水桶袋

▲▼miumiu 。（圖／翻攝自官網）

▲▼miumiu 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ miumiu。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲皮革水桶袋形塑了柔軟起伏的舒適外觀，可調整的粗肩帶搭配細緻精巧的皮革抽繩元素。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

Miu Miu在2024春夏主推的焦糖色皮革水桶袋，形塑了柔軟起伏的舒適外觀，下寬上窄的標準水桶包廓形，呈現屬於Miu Miu女孩的青春氣息，當中更是實用性的展現，貼心的大容量版型，柔滑皮革碰撞亞麻布襯裡形成內外對比，並透過可調整的粗肩帶搭配上細緻精巧的皮革抽繩元素，展現出不同於以往的率性氛圍；而中央鮮明的壓印字母標誌，不多不少恰到好處為這款手袋注入經典氣息。以肩背、手提的多元演繹方式，融入各種日常穿搭。

關鍵字：

李聖經, 孫芸芸, Prada, Galleria, 西裝, 韓星

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