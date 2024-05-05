學習5種「父母輩存錢術」　收入少也能存到錢

記者蔡惠如／綜合報導

在這種低薪高壓的工作環境中，年輕人面臨存錢很難的情況，反觀我們的父母一輩，雖通貨膨脹沒有如此高張，但儲蓄的意願跟執行也是很強烈的，若你真的很想存些錢，不妨學學「總是想盡辦法多存點錢」的行為態度，即便收入少還是有辦法。

避免使用信用卡

現在許多信用卡擁有現金回饋、紅利點數、里程集點等特色琳琅滿目，加上許多通路的滿額回饋，總是莫名其妙越用越兇，不知不覺就多花了錢，若你是無法克制自己消費用度的人，純粹的金融簽帳卡會比信用卡更好，消費時直接扣存款，比之後付帳單感覺來的痛，有助於控制開支。

買貴一點但耐用的產品

願意花較多錢購買真材實料的耐用產品，畢竟這類產品即使初期費用高，使用年限卻能拉得很長，長期下來反而更加經濟實惠，包括衣服、包包等配件，還能省下儲存它們的空間。

把產品用到最後

小家電等產品出現問題，寧可先將壞掉的產品送修，只要專業評估能修復，頂多換個零件就能延長使用年限，避免不必要的浪費，不要急著換新。

善用各種折價券

精於收集各種折價券、集點折扣等，只要能夠省錢的管道一定會把握的態度，自然也會體現到存錢的實績上，雖然單次省下的金額或許不多，長期累積下來也是可觀，但切記不要誤入商家的購買陷阱中，像是消費滿額才能折抵，反購買了更多不必要的東西，只在自己需要的購物情況下斟酌使用。

避免分期付款

有發現許多信用卡都推出分期可加碼回饋的折扣嗎？說明羊毛出在羊身上，在大部分的狀況下，分期付款會誘使出更多的消費金額，無論是讓你覺得只月付一點錢，可輕鬆下決心之外，也會讓你一再再而三接觸消費，實際上會增加購物總成本。盡可能存到了錢再一次購買，也不要之後慢慢還。