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許瑋甯同框林心如洩閨密情　勞力士夯錶「綠水鬼」搶鏡

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▲▼林心如,許瑋甯 。（圖／翻攝IG）

▲許瑋甯（右）提早為林心如慶生，手腕上的勞力士「綠水鬼」很搶鏡。（圖／翻攝林心如臉書）

記者陳雅韻／台北報導

明（27日）是林心如48歲生日，圈內好友許瑋甯特地提早為她慶祝，林心如開心在臉書上曬出多張合照，並以電視劇《16個夏天》中兩人角色名字寫下：「謝謝我最親愛的瑞瑞寶貝，有一種愛叫唐家妮與鄭瑞瑞，雖然各有各忙卻總能抽出時間相聚。」不僅洩露兩人多年來的好交情，也同穿米色針織衫展現好默契，兩位女神同框已夠吸睛，沒料到許瑋甯所戴的勞力士定價384,000元熱門錶款「綠水鬼」也跟著搶鏡了。

▲▼林心如,許瑋甯 。（圖／翻攝IG）

▲許瑋甯戴的勞力士Oyster Perpetual Submariner Date腕錶蠔式鋼款，搭配綠色Cerachrom陶質字圈，384,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

論名錶品味，林心如是中性大錶的擁護者，擁有瑞士名錶Richard Mille、AP（Audemars Piguet，愛彼）、百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）等品牌經典款，閨密許瑋甯的選錶風格與她相似，於兩人聚會時戴著勞力士Oyster Perpetual Submariner Date腕錶蠔式鋼款，搭配綠色Cerachrom陶質字圈，被稱為「綠水鬼」，經常一錶難求，甚至要超定價才有機會入手。

▲▼林心如,許瑋甯 。（圖／翻攝IG）

▲許瑋甯佩戴香奈兒PREMIÈRE腕錶原創款，214,000元。（圖／翻攝anno8o7 IG）

許瑋甯與香奈兒（CHANEL）合作多年，標誌性的J12腕錶、PREMIÈRE腕錶原創款也都納為收藏，後者尤其裝飾性強烈，獨特造型源自八角造型的N˚5香水瓶蓋與巴黎芳登廣場，配上致敬經典菱格紋包的皮革穿鍊交織錶帶猶如手鍊，她所選的精鋼錶採用PVD技術以18K金PVD塗層帶來均勻的保護層，較過去鍍金設計更防刮、耐衝擊。

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關鍵字：

許瑋甯, 林心如, 勞力士, Rolex, 香奈兒, CHANEL

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