誰頂得住？Lisa穿Loewe金色馬甲全身包緊也超辣　加碼私服同款3手袋

實習記者施至真／綜合報導

南韓女團BLACKPINK成員Lisa近日出席法國慈善演唱會，以一身金色緊身衣+馬甲擔任壓軸Solo演出，全身金光閃閃的造型，即使包緊緊，火辣身材依然藏不住！而這身耀眼造型，其實是來自Loewe的特別訂製款，Lisa近期私服多次搭配Loewe包款，也引起粉絲關注。

Lisa日前赴法國參加Le Gala des Pièces Jaunes慈善演唱會，並擔任壓軸Solo表演者，以一身金光閃閃的連身衣搭配馬甲造型現身，儘管全身包緊緊，卻恰到好處的展現Lisa的直角肩、水蛇腰和吸睛長腿，火辣熱舞搭配閃耀穿搭，立刻在網上掀起熱議，而這身金色造型，正是Loewe為她特別訂製的表演服裝。

▲Lisa穿Loewe金色緊身衣＋馬甲包緊緊也超辣。（圖／翻攝IG@lalalalisa_m，下同）

Lisa自2020年接任Celine全球品牌大使後，不論公開場合或私服搭配，都經常見到Celine各式手袋、單品的身影，近期卻多次背上Loewe包款出鏡、擺拍美照，也讓不少粉絲猜測，未來是否會和Loewe展開合作。

2023年底Lisa在IG發佈了海島度假穿搭，曬成小麥色的肌膚搭配美包，吸睛度百分百！只見Lisa背上Loewe與日本藝術家Suna Fujita聯名的水藍色企鵝小包，和Loewe經典的拉菲草編包，完美展現時髦又休閒的度假造型。

▲Lisa背上Loewe與日本藝術家Suna Fujita聯名的水藍色企鵝小包。

▲Lisa背Loewe經典的拉菲草編包，完美展現時髦又休閒的度假造型。

另外，Lisa也在翻唱曲〈My Only Wish (Britney Spears cover)〉MV中，以Loewe新推出的Pebble水桶包做為穿搭造型。以水桶包造型為設計靈感，包身沒有明顯LOGO和印花，僅以背帶上的Anagram鐫刻鵝卵石做點綴，背在身上隨興恣意，時髦中帶點鬆弛感！

▲Lisa拎Loewe新推出的Pebble水桶包，時髦中帶點鬆弛感。

而Lisa除了在Le Gala des Pièces Jaunes慈善演唱會賣力演出，與西洋音樂天后蕾哈娜（Rihanna）會面時，也收起性感穿搭，身穿Dior高雅白色褲裝，手拎Dior Lady D-Joy紅色小型提包，變身優雅淑女。

▲Lisa一身白色Dior褲裝，搭配Dior Lady D-Joy紅色小型提包優雅亮相。