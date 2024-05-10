皮膚科醫師教「吃出美肌」8秘訣！3種NG食物先避開

▲皮膚科醫師表示，吃對食物能幫助養出好肌膚。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@thanks_kim

想要素顏也美麗，就先要有好肌膚，除了努力保養，吃對食物也是一大關鍵。皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上就表示，皮膚是身體最大的器官，我們每天吃下肚的食物都會一一反應在肌膚狀況上，像是有的人一喝牛奶就狂長痘痘。她就分享透過「吃」來內調肌膚，「3不吃5多吃」的養膚秘訣，尤其容易長痘、肌膚反覆敏感泛紅的人快記好。

劉醫師首先指出，以下3類食物都容易促進身體、肌膚發炎，最好少吃。

＃高糖高碳水食物



經過精緻加工的高糖、高碳水食物，像是蛋糕、餅乾、甜點，包含許多愛喝的奶茶、汽水等含糖飲料，糖分都超標，會導致氧化反應、刺激增加，進而激發發炎因子。

如果真的想吃，可以偶爾吃一點，或是盡量選擇雜糧，像是用雜糧飯取代白米飯、白麵條，選擇喝無糖飲料，像是用無糖烏龍茶、綠茶代替高糖飲料。

＃高脂食物



含有過多飽和脂肪的食物要盡量少吃，像是每天多吃100g的肥肉或奶酪，只會吃下高熱量，還會比健康組織建議的攝取量攝入更多的飽和脂肪，像是《英國飲食指南》給出的飽和脂肪每日攝取標準是女性20g、男性30g。建議多吃含有多元不飽和脂肪酸的食物，像是魚類、堅果等，或像是亞麻籽油、橄欖油、油菜籽油等單元不飽和脂肪酸。

劉醫師也指出，還有一種更常見的反式脂肪也要注意少吃，像是許多奶茶中含有的奶精或大部分冰淇淋中都有反式脂肪酸；而炸薯條、鹹酥雞等這類反覆用油炸的食物也有；有些巧克力中也有，可以從成分表中判別，如果成分表中有「代可可脂」就有反式脂肪酸，沒有的話可以適量吃。

＃醃製食品



包含臘肉、醃肉、培根、香腸和各種肉類罐頭等醃製食品，含有大量鹽分，會產生亞硝酸鹽和苯駢芘，不僅傷胃還會引起身體發炎，最好少吃。

除了少吃上述3類食物，建議平時可多吃以下5種食物。

＃富含維生素A的食物

可以多吃像是胡蘿蔔、地瓜、南瓜、菠菜、肝臟類食物等維生素A含量豐富的食物，劉醫師也提醒，胡蘿蔔吃多時臉部肌膚可能會出現短暫發黃。

＃富含鋅的食物

多吃富含鋅的食物，像是瘦肉、生蠔、堅果等。

＃可多吃豆製品

豆類蛋白含有人體所需的8種胺基酸，還含有維生素B群，建議平時可以多喝豆漿、吃豆腐。

＃適當補充富含Omega-3脂肪酸的食物

像是鮭魚、貝類等平時可多吃，核桃、堅果則要適量吃，以免吃下太多油脂、熱量。

＃多吃抗氧化食物

像是綠茶，含有豐富的茶多酚，又或是桑椹、藍莓等漿果類，含有大量花青素，是很強的抗氧化劑，還能幫助抗發炎。

最後劉醫師也提醒，除了注意以上8類食物的多吃和少吃，再搭配正確護膚和運動習慣，堅持下去，你就會發現自己比同齡人年輕很多。