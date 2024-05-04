保養品再貴也沒用！皮膚科醫師點名「5個變醜壞習慣」超多人犯

▲皮膚科醫師提醒，有些日常壞習慣會讓人不知不覺變醜。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@hince_official）

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@goodal_official

為了維持好狀態，許多女生每天都很認真保養，甚至花大錢買貴婦保養品都不手軟，但肌膚狀態卻不盡人意，小心元兇可能就藏在你的日常習慣裡！知名皮膚科醫師廖苑利就曾點名5個「會讓人變醜」的壞習慣，不先改掉這些傷臉行為，再怎麼保養也枉然。

＃偷懶不防曬

有些人會以為，陰雨天或冬季陽光不強，可以不用防曬，但廖醫師提醒，一年四季不論春夏秋冬、陰天晴天，都要做好防曬，可使用撐陽傘、戴墨鏡、帽子等硬防曬，眼睛、頭髮等部位的防曬也很重要。另外，廖醫師也建議可在出門前30分鐘先塗抹防曬乳，給防曬成膜時間，且防曬乳的用量要至少一個硬幣大小。

＃只用一側咀嚼食物

經常用同一側咀嚼食物，會使一側咀嚼肌變得過於發達，而使該側腮部變得更加明顯，就會出現大小臉，讓臉部兩側看起來不對稱，影響美觀，尤其拍照時看起來更明顯。

＃喜歡吃高糖食物

喜歡吃像是奶茶、飲料、蛋糕甜點等高糖食物也要小心！攝取過多糖分，糖分會與皮膚組織中的膠原蛋白結合，減弱膠原蛋白對皮膚的修復功能和再生功能，會使肌膚變得粗糙、鬆弛，產生皺紋、毛孔堵塞、痘痘等問題。

＃不喝水

廖醫師指出，不喜歡喝水絕對是讓人變醜的原因之一。不喝水、飲水過少容易使腸道、身體缺水，糞便變硬，進而出現皮膚乾燥粗糙，久而久之還會產生色斑、膚色暗黃、口臭等問題。

＃時常熬夜

經常熬夜缺乏睡眠，會使身體內分泌紊亂，引起荷爾蒙異常，大多會出現頭暈頭痛、耳鳴目眩，甚至會導致身體外表改變，出現黑眼圈、痘痘、皮膚老化、發胖等情況。