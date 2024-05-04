fb ig video ETtoday search mobile

保養品再貴也沒用！皮膚科醫師點名「5個變醜壞習慣」超多人犯

>

▲▼ 皮膚科醫師點名5個「變醜壞習慣」 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師提醒，有些日常壞習慣會讓人不知不覺變醜。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@hince_official）

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖、翻攝IG@goodal_official

為了維持好狀態，許多女生每天都很認真保養，甚至花大錢買貴婦保養品都不手軟，但肌膚狀態卻不盡人意，小心元兇可能就藏在你的日常習慣裡！知名皮膚科醫師廖苑利就曾點名5個「會讓人變醜」的壞習慣，不先改掉這些傷臉行為，再怎麼保養也枉然。

▲▼ 皮膚科醫師點名5個「變醜壞習慣」 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃偷懶不防曬

有些人會以為，陰雨天或冬季陽光不強，可以不用防曬，但廖醫師提醒，一年四季不論春夏秋冬、陰天晴天，都要做好防曬，可使用撐陽傘、戴墨鏡、帽子等硬防曬，眼睛、頭髮等部位的防曬也很重要。另外，廖醫師也建議可在出門前30分鐘先塗抹防曬乳，給防曬成膜時間，且防曬乳的用量要至少一個硬幣大小。

＃只用一側咀嚼食物

經常用同一側咀嚼食物，會使一側咀嚼肌變得過於發達，而使該側腮部變得更加明顯，就會出現大小臉，讓臉部兩側看起來不對稱，影響美觀，尤其拍照時看起來更明顯。

▲▼ 皮膚科醫師點名5個「變醜壞習慣」 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃喜歡吃高糖食物

喜歡吃像是奶茶、飲料、蛋糕甜點等高糖食物也要小心！攝取過多糖分，糖分會與皮膚組織中的膠原蛋白結合，減弱膠原蛋白對皮膚的修復功能和再生功能，會使肌膚變得粗糙、鬆弛，產生皺紋、毛孔堵塞、痘痘等問題。

＃不喝水

廖醫師指出，不喜歡喝水絕對是讓人變醜的原因之一。不喝水、飲水過少容易使腸道、身體缺水，糞便變硬，進而出現皮膚乾燥粗糙，久而久之還會產生色斑、膚色暗黃、口臭等問題。

▲▼ 皮膚科醫師點名5個「變醜壞習慣」 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃時常熬夜

經常熬夜缺乏睡眠，會使身體內分泌紊亂，引起荷爾蒙異常，大多會出現頭暈頭痛、耳鳴目眩，甚至會導致身體外表改變，出現黑眼圈、痘痘、皮膚老化、發胖等情況。

關鍵字：

保養, 護膚, 壞習慣, 爛臉, 變醜, 肌膚, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

光走路就能瘦！專家證實：「一個關鍵動作」多消耗20%熱量

光走路就能瘦！專家證實：「一個關鍵動作」多消耗20%熱量

保養品再貴也沒用！皮膚科醫師點名「5個變醜壞習慣」超多人犯

保養品再貴也沒用！皮膚科醫師點名「5個變醜壞習慣」超多人犯

讓你瘦更快！營養師教「養成易瘦體質」12秘訣：睡前2小時別進食

讓你瘦更快！營養師教「養成易瘦體質」12秘訣：睡前2小時別進食

韓妞「No make-up」妝正夯！春夏「最新遮瑕膏」一次看 愛馬仕書報亭免費玩！看雜誌、手做書籤　快閃台北高雄隨便拍都美 龍紋金飾蔡詩芸戴出時髦味　金價高點定價制更誘人 摩納哥王妃敗精品不手軟　全套LV配560萬名錶帥爆 2024新錶／梵克雅寶星月流轉好浪漫　勞力士Daytona華麗登場 「8個方法」讓你擁有好人緣　有助降低焦慮、提升幸福感！ 容易被「窮氣」纏身的人　通常都有3種壞習慣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面