《請和這樣的我戀愛吧》7金句：因為人家的人生，根本就輪不到你去干涉

記者鮑璿安／綜合報導

陸劇《請和這樣的我戀愛吧》由胡一天、梁潔、代旭等主演，劇情圍繞雜誌主編葉晗（胡一天飾）在機緣巧合下幫助體育老師李瀟瀟（梁潔飾）化解了一次又一次尷尬的危機，在經歷了事業與感情的考驗後，最終收穫了幸福。 當中的金句台詞也讓人很有感，一起來看看。





▲請和這樣的我戀愛吧 。（圖／翻攝自微博《請和這樣的我戀愛吧》，以下同）

1. 我不怕尷尬，就是為了讓我們的關係變得尷尬一點，所以我才親你的，我的意思是，你千萬不要當作什麼都沒有發生，我不想我鼓起勇氣做的事情變得毫無意義。



2. 因為我再也不想和你回到以前的關係，當什麼所謂的好朋友，如果這樣我會失去你的話，那就失去好了，如果你害怕失去我，你好好想想，別急，我給你時間。



3. 以前我覺得這人只要一過了30歲啊，就不會再因為任何人，任何事情左右自己的情緒，也不會讓自己呢，再陷入什麼啼笑皆非、進退兩難的境地，可我現在發現好像不是這樣的。



4. 讀書的時候啊，我覺得二十歲的人應該已經很成熟了吧，但到了二十歲我又覺得，起碼要三十歲才算得上成熟，一轉眼三十了，我反而覺得我還是個孩子。



5. 如果一個人觀察天空落葉，流水還有煙花，並且能在這些細微的事情中感受到浪漫，那生活就不能把他怎麼樣了。



6. 還是像小時候那麼簡單就好了，怎麼越長大煩惱越多呢，這就是成長的煩惱，這生活中啊，本來就是酸甜苦辣，五味雜陳的，明天的事留著明天去做，現在我們要吃好喝好。



7. 那你為什麼問她怎麼還沒有結婚？因為人家的人生，根本就輪不到你去干涉。