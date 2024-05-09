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「嫉妒心最重」星座Top 3 ！第一名見不得別人好　努力維持完美人設

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▲星座。（圖／netflixkr IG）

▲「嫉妒心」最強的星座Top 3 。（圖／netflixkr IG）

記者鮑璿安／綜合報導

「嫉妒」在每個人身上都有所體現，想得到更好的本來就是正常想法，但是這份嫉妒心多了，就會導致內心情感過於複雜，進而迷失什麼才是自己真正想要的，以下就公開「嫉妒心」最強的星座Top 3 ，小心別被周遭的一切搞暈了方向！

Top 3 射手座

射手座沒辦法接受別人有的自己沒有，「好勝心」往往成為他們個性上的缺陷，因為就連射手自己也搞不清楚自己要的是什麼，沒有多餘思考就去追求的東西，到最後終究會後悔，甚至很有可能傷害到周遭朋友。當然嫉妒也是個階段性過程，畢竟射手的成長就是不斷在學習和認識自己，等到過於鋒芒的個性有所收斂，才是真正長大了。

Top 2 天蠍座

天蠍座的「嫉妒心」強烈起來連自己都會害怕，他們常常在內心中盤算許多目標，期待有朝一日能一一實現，另外天蠍的心思相當細膩，所以外人無心的一句話都可能被他們記上多年。在大家看來天蠍的嫉妒心很恐怖，基本上沒有他們得不到的東西，其實一切都是源自於天蠍給自己的壓力，要知道與其緊抓所有，不如看淡一切才是本領。

Top 1 處女座

若是放在學生時代，處女座就是那種說自己沒有用功，實際上半夜偷讀書的類型，處女總是希望得來一切看似不費功夫，留給外界輕鬆成功的印象，殊不知是強大的自尊心作祟，越是維持完美人設越是心累。所以一旦遇到外人挑戰他們的實力，處女就會開啟強烈的嫉妒心，追求完美和斤斤計較，容不得有人比自己更加優秀，卻也是暴露了內心空虛的潛質。

 ►「出門拖超久」絕對遲到星座Top 3！第一名從沒準時過根本置身事外

關鍵字：

星座, 嫉妒心, 射手座, 天蠍座, 處女座

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