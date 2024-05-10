每天忙到自我懷疑？盤點「5個方法」讓你重拾幸福感

▲現代人生活幸福指數普遍偏低。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活高壓忙碌，趕著下班、等著下班、上床睡覺，每天忙著團團轉，整天沒空思考，大多數的人都累到忘了什麼是幸福感，幸福說起來空泛，其實實行起來並不難，盤點5個方法幫助你提升幸福感受。

#培養感恩的心態

每天花一些時間思考和感謝生活中的美好事物和人際關係。感恩的心態能夠幫助人們更加珍惜所擁有的，用正向積極的態度看待事情。

#建立親密關係

與家人、朋友和伴侶之間的親密關係是幸福感的重要來源。投入時間和精力建立和維護這些關係，大方勇敢說愛，並與他人分享喜悅和挑戰，可以帶來心靈上的滿足和幸福感。

#追求個人成長和目標

設定具體、可實現的目標，並為朝著目標努力邁進，可以增加個人的幸福感和滿足感。不斷地學習、成長和挑戰自己，可以實現更高的自我價值和成就感。

#保持身體健康

身體健康是幸福感的基石之一。通過適量的運動、均衡的飲食和充足的睡眠來維護身體健康，可以幫助人們感到更加快樂和充滿活力。

#培養心理健康

除了照顧身體，照顧心理健康同樣重要。學習有效的應對壓力和情緒管理技巧，並尋求支持和幫助，能夠幫助人們減少焦慮和抑鬱，幸福感自然就提升了。