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浪琴表攜手滑雪冠軍推聯名錶　優雅藍錶配紅細節更年輕

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▲▼ Longines,OMEGA 。（圖／公關照）

▲滑雪傳奇選手Marco Odermatt 參與設計浪琴Conquest聯名錶。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

冬季滑雪運動盛行，浪琴表（Longines）與去年在FIS高山滑雪世界盃大曲道賽事中的Soldeu最終賽季中，刷新長達23年歷史紀錄的25歲瑞士冠軍滑雪選手Marco Odermatt攜手，打造CONQUEST計時碼錶特別款，限量2042只且底蓋也鐫刻「ONE OF 2042」字樣，呼應他在該場比賽中締造的新紀錄分數2042。

▲▼ Longines,OMEGA 。（圖／公關照）

▲浪琴CONQUEST Marco Odermatt聯名限定腕錶。

浪琴CONQUEST Marco Odermatt 聯名限定腕錶配有藍色陶瓷測速計錶圈，搭配藍色太陽放射紋面盤，與銀色計時盤形成鮮明對比，細節如計時針、錶帶車線點綴紅色，彰顯年輕活力，而透明底蓋飾有高山滑雪世界盃的象徵水晶雪球印花，台灣浪琴表更推出聯名限定腕錶套組，除原錶搭配的藍色科技皮革錶帶外，另附一款同色NATO錶帶供替換。

▲▼ Longines,OMEGA 。（圖／公關照）

▲浪琴CONQUEST Marco Odermatt聯名限定腕錶套組附NATO錶帶，136,100元。

歐米茄（OMEGA）日前則邀請與品牌友好的明星齊聚瑞士度假勝地聖莫里茲，分隊比賽並享受有舵雪橇滑雪的刺激感。歐米茄品牌大使、美國名模凱亞蓋柏（Kaia Gerber）身穿棕色毛絨大衣配上金錶，一身時尚踏上雪地，她表示：「我喜歡真正感受到團隊中的競爭與冒險精神。」

▲▼ Longines,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄日前邀明星、名模到瑞士度假勝地聖莫里茲體驗有舵雪橇滑雪比賽。（圖／歐米茄提供，以下同）

▲▼ Longines,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄品牌大使、名模凱亞蓋柏一身時尚搭配金錶亮相。

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關鍵字：

浪琴表, Longines, 歐米茄, OMEGA

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