不運動也能瘦！營養師教「年後減肥」5重點：飯前先做1事

▲營養師教年後瘦身5大飲食重點，照著做就能輕鬆瘦下來。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

春節期間每天大魚大肉、零食飲料開心爽吃，還每天熬夜追劇、打牌，久坐不動，過完年你又胖了幾公斤呢？想要瘦回來又不想狂運動？營養師谷傳玲就分享5個有效減肥的健康飲食秘訣，照著吃做好調整，不用天天量體重、不用運動，也能輕鬆瘦下來。

＃精緻主食換成全穀物



這樣不僅能增加膳食纖維的攝入、提高飽腹感，也能增加維生素B群的攝入，加強能量代謝，像是全麥麵包、燕麥片、水煮玉米等都是很方便的全榖物選擇，如果有在下廚的人，也可以做好一周的雜糧飯份量，分裝成小份冷凍起來，每餐要吃的時候微波加熱一下就好了。

＃每餐吃1～2個拳頭的蔬菜



每餐吃到足量蔬菜，若是早餐沒時間做菜也沒關係，可以選擇番茄、小番茄、生菜等來吃，午餐和晚餐盡量吃些汆燙、清炒的菜，像是宮保、乾煸等烹調方式油太多的菜就盡量先別吃了。

＃蛋白質食物選低脂的



蛋白質選擇像是雞胸肉、魚蝦貝、豬牛羊的瘦肉等低脂的，而排骨、五花肉還有火鍋常配的雪花牛、雪花豬等油脂高的肉類先別碰。

＃餐間點心要選對



兩餐之間餓了可以吃點小點心來個加餐，但食物要挑選一下，建議可以吃一小把小番茄，或是喝杯無糖優格，還有像是草莓、木瓜、芒果、李子、柚子等能量低的水果也是不錯的選擇，吃1～2個拳頭的份量就可以了。

＃飯前先喝水



飯前半小時可以喝300ml的白開水，這樣吃飯時就不容易因過餓而食慾大開，吃下過多食物，也可以幫助促進代謝。