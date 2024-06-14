韓妞、歐美名人全在穿「薄底運動鞋」　盤點5雙復古風最該先收藏

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告別笨重的老爹鞋風潮，2024春夏時尚圈人士們，鞋櫃裡擺的都是薄底運動鞋！有哪些選擇趕快來看。

還記得當年老爹鞋盛行的時候嗎？品牌爭相推出體積巨大、前衛而厚重的老爹鞋，但是近兩年的趨勢卻是底越平越時髦！從攻佔話題與銷售排行榜的娃娃鞋、芭蕾舞鞋到球鞋，皆顯示復古的薄底設計強勢回歸，時尚圈名人包括Jennie、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、坎達兒珍娜（Kendall Jenner）、艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）她們的機場、街拍造型裡全都在穿，如果你還沒入手一雙，或是想多收藏幾雙來搭配的話，一起來看看有哪些薄底運動鞋的選擇吧！

盤點5款雙薄底運動鞋

adidas Originals T-TOE家族系列

源自adidas Originals T-TOE家族的3大鞋款：Samba、Gazelle與Handball Spezial，近年以鋪天蓋地的方式在全球掀起旋風，那個T字型的鞋頭已經成為了時髦的標誌！薄底、包覆腳型的鞋型，穿起來是特別輕盈，隨著此系列人氣攀升，adidas Originals陸續推出更多顏色、聯名創作，2024春夏韓妞們之間最喜歡收集明亮繽紛配色的Handball Spezial、Samba或Gazelle鞋款，來做為日常穿搭的亮點。

Puma Speedcat

Puma Speedcat系列鞋款為Emily Ratajkowski私下的穿著愛將，最初是為專業賽車手設計的賽車鞋，流線的鞋型與側邊的Puma標誌相輔相成，服貼雙腳之外也很修飾腳型，女孩子穿起來腳比較小一些，先前與韓國小眾品牌Open yy的合作便是以此鞋型為基礎延伸。

FILA Echappe MS

FILA 2024春夏推出的Echappe MS復刻自經典鞋款Terrain Crusher，由韓韶禧代言演繹，為時下最流行的銀色鞋面，將運動機能感注入於潮流鞋款之中，此款輪胎鞋底較為明顯，但同樣是屬於能夠貼合腳型的復古風款式。

▲Fila Echappe MS，NT$3,980。



Onitsuka Tiger Mexico 66

更別說被Lisa給一舉穿紅的Onitsuka Tiger Mexico 66運動鞋，鐵定是必收的鞋款，加上海莉比伯（Hailey Bieber）、Bella Hadid、凱亞葛柏（Kaia Gerber）等超模也都一一穿著Mexico 66上街，馬上就形成了一股跟買風潮，熱門顏色好一陣子都大缺貨呢。

▲Onitsuka Tiger銀底白虎爪紋 MEXICO 66，NT$3,880。



AllSaints Thelma

AllSaints除了帥氣皮革靴款之外，其中這雙Thelma外型屬於復古德訓鞋，以牛皮製作鞋面，平底舒適好走，側邊印有AllSaints Logo與日文標語，從小細節傳遞次文化的魅力，簡約設計獲得國外博主們青睞。

▲AllSaints THELMA 牛皮休閒鞋，NT$8,400。



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