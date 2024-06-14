fb ig video ETtoday search mobile

韓妞、歐美名人全在穿「薄底運動鞋」　盤點5雙復古風最該先收藏

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

告別笨重的老爹鞋風潮，2024春夏時尚圈人士們，鞋櫃裡擺的都是薄底運動鞋！有哪些選擇趕快來看。

還記得當年老爹鞋盛行的時候嗎？品牌爭相推出體積巨大、前衛而厚重的老爹鞋，但是近兩年的趨勢卻是底越平越時髦！從攻佔話題與銷售排行榜的娃娃鞋、芭蕾舞鞋到球鞋，皆顯示復古的薄底設計強勢回歸，時尚圈名人包括Jennie、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、坎達兒珍娜（Kendall Jenner）、艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）她們的機場、街拍造型裡全都在穿，如果你還沒入手一雙，或是想多收藏幾雙來搭配的話，一起來看看有哪些薄底運動鞋的選擇吧！

盤點5款雙薄底運動鞋

adidas Originals T-TOE家族系列

源自adidas Originals T-TOE家族的3大鞋款：Samba、Gazelle與Handball Spezial，近年以鋪天蓋地的方式在全球掀起旋風，那個T字型的鞋頭已經成為了時髦的標誌！薄底、包覆腳型的鞋型，穿起來是特別輕盈，隨著此系列人氣攀升，adidas Originals陸續推出更多顏色、聯名創作，2024春夏韓妞們之間最喜歡收集明亮繽紛配色的Handball Spezial、Samba或Gazelle鞋款，來做為日常穿搭的亮點。

Puma Speedcat

Puma Speedcat系列鞋款為Emily Ratajkowski私下的穿著愛將，最初是為專業賽車手設計的賽車鞋，流線的鞋型與側邊的Puma標誌相輔相成，服貼雙腳之外也很修飾腳型，女孩子穿起來腳比較小一些，先前與韓國小眾品牌Open yy的合作便是以此鞋型為基礎延伸。

FILA Echappe MS

FILA 2024春夏推出的Echappe MS復刻自經典鞋款Terrain Crusher，由韓韶禧代言演繹，為時下最流行的銀色鞋面，將運動機能感注入於潮流鞋款之中，此款輪胎鞋底較為明顯，但同樣是屬於能夠貼合腳型的復古風款式。

▲Fila Echappe MS，NT$3,980。

Onitsuka Tiger Mexico 66

更別說被Lisa給一舉穿紅的Onitsuka Tiger Mexico 66運動鞋，鐵定是必收的鞋款，加上海莉比伯（Hailey Bieber）、Bella Hadid、凱亞葛柏（Kaia Gerber）等超模也都一一穿著Mexico 66上街，馬上就形成了一股跟買風潮，熱門顏色好一陣子都大缺貨呢。

▲Onitsuka Tiger銀底白虎爪紋 MEXICO 66，NT$3,880。

AllSaints Thelma

AllSaints除了帥氣皮革靴款之外，其中這雙Thelma外型屬於復古德訓鞋，以牛皮製作鞋面，平底舒適好走，側邊印有AllSaints Logo與日文標語，從小細節傳遞次文化的魅力，簡約設計獲得國外博主們青睞。

▲AllSaints THELMA 牛皮休閒鞋，NT$8,400。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 韓星都穿上！宋慧喬、Blackpink愛的Autry運動鞋，全新厚底、穆勒鞋款登場

● 8雙防水運動鞋推薦！Nike、愛迪達清爽白色系，Palladium全包覆梅雨季也能輕鬆乾爽

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 運動鞋, 復古球鞋, 春夏穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最聽女友話的3大星座男！Top 3在外是霸總　私下超寵另一半

最聽女友話的3大星座男！Top 3在外是霸總　私下超寵另一半

早上出門洗頭竟是錯！專家曝「最佳時機」養成好習慣頭皮才健康

早上出門洗頭竟是錯！專家曝「最佳時機」養成好習慣頭皮才健康

IU：要是我不打起精神的話，誰都不會為我的人生負責

IU：要是我不打起精神的話，誰都不會為我的人生負責

韓網超夯「畫線心理測驗」秒測愛情觀！第3種人很被動、習慣依賴對方 進入30歲前「女生要學會的5件事」　越自律越有高級感生活 減肥必學！營養師教7天養成「易瘦體質」　免餓肚子也能有感瘦 夏季必備「6款口碑防曬」推薦　豔陽高照也不怕曬黑曬老 羅志祥相中愛馬仕郵差包「不用手拿」　被粉絲笑懶 每天生活焦躁緊張？「5個方法」教你減緩壓力 IKEA小空間好物「單人沙發床」國外熱推　台灣也買得到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面