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IKEA復刻1967年「減壓椅」讓客廳很時髦　一上市就缺貨

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▲IKEA減壓椅「DYVLINGE」。（圖／業者提供）

▲IKEA近期在台推出減壓椅「DYVLINGE」。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

瑞典家具品牌IKEA為迎接自家80周年，重新詮釋自家經典設計，近期推出第三波家具家飾單品，重返60、70年代輕鬆玩樂的復古精神，其中在1967年以MILA為名推出的減壓椅「DYVLINGE」，結合舒適的設計角度與簡約的風格，呈現耐看的經典姿態，而一在台上市就缺貨的熱門反應，顯示即便定價4,999元也有行家出手。

▲IKEA減壓椅「DYVLINGE」。（圖／業者提供）

IKEA慶祝品牌成立80周年推出的Nytillverkad系列來到第三波，從60年代和70年代初期的產品中挑選經典，繼去年重推而受到歡迎的凳子、地毯等產品後，限量版「減壓扶手椅DYVLINGE」又掀起一波熱潮，這款椅子最初於1967年問世，以其極具復古風格的設計和極致舒適感受，讓人一見鍾情。

▲IKEA減壓椅「DYVLINGE」。（圖／業者提供）

DYVLINGE扶手椅的設計著重於放鬆體驗，特色在於擁有低矮的框架、豐厚的座椅和靠背，以及穩固的五條腿底座，確保坐下時的安全與舒適。這款椅子的當代版本，不僅保留了原有的放鬆功能，其復古美學和大膽的顏色選擇，更是能為任何空間增添亮點，近期在台灣也正式上市，售價為4,999元。

雖然國外有網友對於199元美金（折合台幣約6,200元）覺得價格有點高，但市場反應卻很直接，不僅國外銷量不錯，在今年初台灣一上架，目前還掛著「新品」標示就已經賣到缺貨，成為近期默默熱賣的熱門商品之一。

▲IKEA減壓椅「DYVLINGE」。（圖／業者提供）

除了DYVLINGE扶手椅，IKEA其他重新詮釋經典作品的NYTILLVERKAD系列，還包括靈感來自包浩斯風格的邊桌BAGGBODA、迷幻風格的STRECKFLY坐墊，以及印有搖滾動物圖案的BULLERREMSA地毯。

▲IKEA減壓椅「DYVLINGE」。（圖／業者提供）

而星巴克近期也有另一種風格迥然不同的「達摩開運系列」，以日本招財貓與山形等象徵吉祥為主題，推出馬克杯、冷水壺、不鏽鋼杯共7款杯款，搭配現代風格的清新配色，讓具有開運招財涵義的商品，迎接福氣與好運。

▲IKEA減壓椅「DYVLINGE」。（圖／業者提供）

其特別的「達摩」吉祥物元素，起源於日本的達摩文化，象徵著永恆和持久，以及可帶來祈福好運，深受大家喜歡，主推討喜外觀且圓滾滾的達摩杯，以喜氣紅代表開運的「開運納福達摩馬克杯」、寶藍色代表招財的「開運招財貓馬克杯」、湖水綠代表納福的「納福招財貓馬克杯」，將開運的象徵與可愛的招財貓元素結合，喜上加喜。

▲IKEA減壓椅「DYVLINGE」。（圖／業者提供）

關鍵字：

家具, 家飾, 復古, IKEA, DYVLINGE, 星巴克達摩

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