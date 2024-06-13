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減重好難！營養師點破「短時間體重增加」原因　竟然和多吃無關

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▲▼營養師點破「短時間體重增加」原因 。（圖／Unsplash）

▲體重突然變重別灰心，可能和體內水分滯留有關。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

端午連假才剛結束，你的體重也增加了嗎？先別為了吃太多而罪惡，營養師余朱青分享，增加一公斤需要吃進去7700大卡，相當於15顆粽子，當然你不可能吃進那麼多，她一語道破短時間內的體重變化和水分其實大有關係，而影響體內水分滯留的可能又分為5大原因，一起來了解！

#高鈉飲食

檢視一下最近是否吃了重口味食物，當體內水分滯留，就容易水腫，像是泡麵和粽子搭配的甜辣醬本身鈉含量都比較高，應該適量攝取就好。

▲▼營養師點破「短時間體重增加」原因 。（圖／Unsplash）

#高碳水飲食

營養師分享減重初期若是完全戒掉碳水攝取，初期體重下降會非常快速，反之若是最近都是高碳水飲食，這樣一來，身體抓水能力會變強，水分也容易滯留。

#阻力運動

最近若是在積極運動的話，體重也有可能增加，因為當身體的肌肉破壞修復時，也會增加體內儲存的水分。

▲▼營養師點破「短時間體重增加」原因 。（圖／Unsplash）

#情緒壓力

情緒壓力大時，通常都會伴隨著肥胖，原因是因為體內分泌壓力性荷爾蒙（皮質醇、醛固酮），會導致身體降低排水能力，當水分滯留，體重當然會增加。

#生理期

女性生理期時因為體內分泌荷爾蒙（黃體素），導致水分滯留，也是讓體重在短時間內變化的原因。

關鍵字：

體重變化, 營養師, 增重原因, 端午連假, 水分滯留

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