日韓最新顏值分類！車銀優「繼承顏」、邊佑錫「救國顏」

圖文／CTWANT

最近日本網路上興起一種全新的顏值分類法，不再只是過去常見的「鹽顏」、「糖顏」，而是用更具象的方式來描述明星的外貌與氣質，像是「繼承顏」、「救國顏」、「建國顏」、「敵國顏」等，而這股熱潮甚至傳到韓國，K-POP 圈也跟著瘋傳討論！這些分類不僅很有梗，而且超級精準，讓粉絲們狂點頭認同。

車銀優 =「繼承顏」

所謂的「繼承顏」，指的是擁有貴族氣質，五官精緻、散發溫文儒雅氛圍，天生自帶白馬王子光環的長相。車銀優正是這類型的代表，他那宛如雕刻般的臉蛋，搭配優雅的氣質，無論是現代劇或古裝造型都像貴族公子般完美；同樣被歸類為「繼承顏」的還有黃旼炫，兩人都有讓人一眼驚豔的貴族系魅力。

邊佑錫 =「救國顏」

這種類型的明星，擁有國民男友般的親和力，笑容溫暖，性格陽光，讓人不自覺地想要支持。憑著《背著善宰跑》人氣大爆發的邊佑錫，就是「救國顏」的最佳代表，他的微笑充滿治癒感，讓人看了就心情愉悅，完全符合「國民之子」的形象；同樣擁有這種魅力的還有朴珍榮，他們的溫暖氣質讓人忍不住想要為他們應援。

▲圖／取自邊佑錫IG

李帝勳 =「建國顏」

「建國顏」通常是指五官立體深邃、氣場強大，舉手投足之間都帶有領袖風範的帥氣類型，像是生來就適合當王者。李帝勳正是這種代表，他不僅長相有霸氣感，在影視作品中也經常飾演果斷、有領導力的角色，讓人不自覺地被他的氣勢吸引；而徐康俊、秋泳愚等人也同樣擁有這種「國王般」的魅力，站出來就像是天生領袖。

▲圖／取自黃旼炫IG

黃旼炫&李準基 =「敵國顏」

這類型的顏值通常帶著高冷感與一絲神秘氣息，五官輪廓鮮明，眼神深邃且帶點危險氛圍，讓人不禁又愛又怕。黃旼炫、李準基都是這個類型的代表，他們的帥氣不只是表面，而是帶有強烈的個人風格，讓人印象深刻，也常常在戲劇中飾演讓人難以捉摸的角色，魅力值爆棚。

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