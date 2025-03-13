星巴克粉紫夢幻冷水壺登場　只有一間門市買得到

▲星巴克粉紫女神冷水壺，售價850元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著春天到來，星巴克再推出更多粉嫩色系的單品，從去年開始成為銷售新寵的「女神冷水壺」，也因應季節推出甜美粉與浪漫紫的夢幻配色，搭配大容量與便利設計，成為日常補水的時尚單品，想買只有透過星巴克線上門市才能入手，別傻傻跑去店面碰運氣。

之前曾推出的品牌經典綠色款32oz大容量冷水壺，迎接春天再加碼，以甜美粉與浪漫紫兩種色系亮相，給甜美風的使用者更多新選擇，壺身有貼心刻度標線與把手設計，幫助消費者隨時掌握每日飲水量，在補水的同時也能展現個人風格。

▲粉色尼龍絎縫提背袋，售價780元，粉色尼龍絎縫側背包，售價600元。

除了夢幻冷水壺，線上門市同步推出多款春日限定商品，滿足各種日常需求。包括「粉紅女神保冷袋」整個百搭，不論是上班帶便當、超市購物或戶外出遊，都能派上用場，適合喜愛野餐、露營或日常攜帶餐點的使用者；「粉女神陶瓷不鏽鋼杯」，結合不鏽鋼與陶瓷的雙重材質，兼具保溫效果與精緻質感。

▲粉紅女神保冷袋，售價450元。

▲粉女神陶瓷不鏽鋼杯，售價900元。

星巴克線上門市另推兩款粉色尼龍絎縫包款，「粉色尼龍絎縫側背包」與「粉色尼龍絎縫提背袋」具有輕盈材質，搭配簡約設計兼具實用性。業者表示，即起於線上門市消費滿999元，可獲得「小熊擦手巾」；3／8至3／14期間，於康是美購買星巴克指定商品可獲得粉色款擦手巾；3／17至3／23於博客來消費則可獲得綠色款擦手巾，以上均為限量。

▲CASETiFY櫻花系列。（圖／品牌提供）

配件品牌CASETiFY近期也應景推出全新櫻花系列商品，以柔和粉色及精緻花朵圖案為設計主軸，打造包含手機殼、背帶、耳機保護殼等多款春季限定產品。適逢白色情人節即將到來，也為消費者提供融入春日氛圍的送禮選擇，讓日常科技配件增添一抹浪漫色彩。

CASETiFY新系列以春天盛開的櫻花為靈感，以柔和粉色調搭配精緻花朵圖案，精緻的立體印刷宛如浮雕效果，此外品牌經典的波紋手機殼，也推出了全新的「玉石綠」色調，萃取玉石的溫潤質感，為春季時尚增添一抹清新霧綠。

花朵系列印花手機殼則以春季百花齊放為設計概念，從柔和花瓣到鮮豔色彩，呈現出春天的生機與活力，輕鬆展現個人風格，適合喜愛清新自然的消費者。系列中包括手機背帶、手機吊飾、磁吸手機支架、磁吸行動電源、防摔耳機保護殼以及2合1充電座等日常實用配件。