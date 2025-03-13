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最難約「懶癌末期」星座Top 3 ！第一名只想躺在家　認為聚會是找罪受

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星座,。（圖／sbsdrama.official IG）

▲懶癌末期星座Top 3 。（示意圖／sbsdrama.official IG）

記者鮑璿安／綜合報導

下班想待在家是不少現代上班族的縮影，不過有些人連放假也只會躺在床上，頹廢指數越演越烈，現在就公開，宅到極致的懶癌末期星座Top 3 ，能把他們約出來絕對是高手！

Top 3 處女座

處女座會上榜絕對是意料之外，因為他們在工作中總是給大家強人印象，從來不會倦怠或是放鬆警惕，以十足的精神備戰。不過也是源自於工作的過度操勞，讓處女座在休假時，會以更懶惰且頹廢的態度面對生活。而且唯有此時，才會把心情的陰暗面釋放出來，只能說處女們平時實在是憋太久了。

Top 2 水瓶座

水瓶座的懶在家眾所周知，他們深刻覺得與人相處是一件難事，別人不懂水瓶，水瓶也不想懂別人，所以最好的放鬆方式莫過於獨處，水瓶寧願假期待在家，也不想浪費時間交際應酬，正因如此，孤僻的性格加劇了懶癌程度。除非你是水瓶的摯友，否則別想約他們出門。

Top 1 巨蟹座

巨蟹座絕對是第一名懶癌患者，他們工作時心裡想著下班回家放鬆，放假時想著在家真好，永遠也離不開家中的那份舒適和寧靜，認為外出就是找罪受，在家躺著有何不好。同時，也會為自己找好許多休閒興趣，在家看劇、閱讀等休閒活動，名副其實的宅到底。

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關鍵字：

星座, 懶癌, 運勢, 巨蟹座, 水瓶座, 處女座

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