IKEA「收納娃娃一神物」玩偶秒變療癒牆　單價129元就入手

▲IKEA幾個春季收納撇步學起來。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

對於喜愛收集公仔、玩偶的人來說，如何妥善收納這些心愛收藏一直是個難題。不少人發現，當數量越來越多時，擺放空間也隨之變得擁擠，甚至容易造成雜亂感。換季時節IKEA也提供收納小撇步，其中要價僅129元的KOMPLEMENT多功能掛架，透過簡單的懸掛設計，不僅能讓毛絨玩偶整齊排列，也能變身為家中的療癒展示牆，秒變收納娃娃神物。

▲KOMPLEMENT多功能掛架，可做為牆面裝飾使用，售價129元。

KOMPLEMENT 多功能掛架原本設計用來懸掛圍巾或領帶，卻因為其獨特的環狀結構，也能成為整理娃娃的絕佳工具。透過掛勾即可固定在牆面或衣櫃內，能有效利用立面空間，將絨毛玩偶一一排列，使其看起來既整齊又賞心悅目。此外這樣的收納方式也讓取用變得更方便，避免玩偶堆疊時變形或積塵的問題。

▲BILLY／OXBERG書櫃售價9,380元；EKET上牆式收納櫃組合售價3,650元。

除了KOMPLEMENT多功能掛架，IKEA 也提供多種展示與收納解決方案，讓公仔、玩偶和收藏品都能找到合適的歸屬。BILLY／OXBERG 書櫃搭配玻璃門板，可以有效防塵並營造展示感，適合擺放大量公仔或精品收藏。EKET 上牆式收納櫃則能靈活拼湊，根據個人需求調整擺放方式，展現更有層次感的收納設計。

▲SKÅDIS收納壁板組售價699元。

而SKÅDIS 收納壁板組也是熱門選擇，可自由加裝層架與收納筒，除讓收藏品妥善擺放，並能輕鬆更換展示內容，另一個創意用法則是使用 SANNAHED 相框，改造成公仔收納架，透過拆卸內框並加裝層板，便能打造一個展示空間，即便是小空間也能適用。

▲SANNAHED相框售價299元。

每到換季，整理衣櫃總讓人頭疼，導致衣物堆積、找不到想穿的衣服，甚至讓原本不大的空間變得更加混亂。要讓收納事半功倍，居家業者HOLA也點出3大步驟，包括「清空、篩選、收納」，搭配適當的收納工具，不僅能提升空間利用率，也讓日後整理更省時省力。

▲HOLA換季整理建議3個步驟，能讓整理更加順利進行。（圖／業者提供）

第一步：清空與分類，掌握衣物狀況

整理衣櫃的第一步，就是將所有衣物取出，這樣才能清楚掌握數量及種類。建議按照衣物類型（如外套、上衣、褲裙）或家庭成員進行分類，有助於後續篩選與歸納。這個步驟不僅可以幫助發現遺忘的衣物，也能檢視哪些衣服已經不再合適，為下一步的篩選做好準備。

第二步：篩選與斷捨離，避免囤積不必要衣物

換季時正是評估衣物是否該留下的好時機。建議將衣服分為「保留」、「淘汰」和「待定」三類。保留的衣物是仍常穿或具有使用價值的；淘汰的則可選擇捐贈、回收或轉售；至於「待定」的衣服，則可以先放入收納箱，設定觀察期，例如半年內未穿就應該放手。透過這樣的整理方式，不僅能減少衣櫃的負擔，也讓空間更有效率地被使用。

第三步：高效收納，提升衣櫃空間利用率

篩選完衣物後，接下來就是最關鍵的收納步驟。要讓衣物存放更有條理，可以掌握「能掛則不疊」、「利用抽屜櫃取代層板」的原則，最大化利用衣櫃的垂直空間。例如，容易皺或常穿的衣物可以選擇懸掛，而毛衣、居家服等則適合使用抽屜櫃收納，這樣不僅能避免衣服被壓得皺巴巴，也能更直覺地找到想穿的衣物。

對此，HOLA也建議入手幾款收納單品，讓換季收拾更有效率，包括將常穿、易皺、大衣等衣物選擇懸掛，一般衣架與多功能衣架不可少，以及對於不適合懸掛的毛衣、居家服、較少穿著的衣物等，則建議使用抽屜櫃妥善收納於懸掛區下方，針對過季衣物或棉被，建議使用密封性佳的收納箱搭配真空壓縮袋，能有效節省空間。