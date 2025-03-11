同居越久越不會結婚三大星座！TOP 1希望另一半上進　而且不能總檢討自己

記者李薇／台北報導 圖／netflixkr IG

現代人害怕婚姻的負擔，很多人都選擇不婚不生，以下這三大星座更是同居越久、越不會結婚的男性，因為他們沒有新鮮感或覺得另一半不夠努力，都是讓他們感情止步的關鍵。

TOP 3：牡羊座

牡羊座的男生個性比較風風火火，喜歡戀愛的新鮮與刺激感，同居之後感情逐漸回歸平穩，對他來說相當乏味，更別說結婚只會更加平淡，加上他們沒有多大耐心，生活上很多大小摩擦，更是讓他們對這份感情厭倦，當然就不會想結婚一事，甚至只會更加恐慌，所以想要讓他們動起來，最好製造一些激情、危機感，讓他們只想用婚姻來拴住兩人的關係。

TOP 2：射手座

射手座的男性極度嚮往自由的生活，只要兩個人相愛，不見得要結婚，而且同居尚且還保有一些私人的空間，讓他們有喘息的機會，一旦結婚就要顧慮到兩家人的方方面面，讓他覺得綁手綁腳、各種約束，就更不想要邁入婚姻，當然以他們普遍的個性來說，婚姻從不是困住他們的枷鎖，不結婚一樣愛妳，但結婚也可以瀟灑轉身。

TOP 1：金牛座

金牛座的人一直都是很務實，對於自己的要求也比較高，在工作上比較有事業心，同樣在看待另外一半也是如此，會有比較高的預期狀態，如果兩人同居久了，他感受到妳沒有想要上進的心，甚至還會抱怨他對於家庭的付出太少、陪伴太少，就會讓他心裡有別的決斷，認為不結婚，可能還會有更好的選擇，所以開始打拖延戰術，就是不願意踏入婚姻。