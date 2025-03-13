喝酒傷肝又傷身！營養師：補充「3種食物」加速酒精代謝

▲薑黃可以幫助代謝、減緩宿醉。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

和三五好友聚餐聊天，有時候就喜歡喝點小酒炒熱氣氛，營養師高敏敏提醒，喝酒不僅是傷肝，對全身上下的器官都有危害，若已經喝了酒，想要加速酒精代謝與身體修復，建議攝取以下3種食物，對於解酒有幫助。

營養師高敏敏表示，喝酒怡情，切記不要喝過量，且酒精更是被列為高致癌物，因為酒精代謝過程中的乙醛會直接損害DNA，增加細胞突變風險，更可能造成各種癌症。即便躲過癌症，喝酒過量對於身體各個器官也有許多不良影響。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#頭腦

酒精對大腦的傷害非常大，像是智力、記憶力衰退、認知力下降、中樞神經危害引發失眠、情緒焦慮等。

#肝臟

酒精代謝過程中產生的毒素，會直接攻擊肝臟細胞，可能造成脂肪肝、肝硬化、急性肝炎。

#消化系統 #消化道

除了慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、急性/慢性胰臟炎等，也會讓糖尿病風險上升。

#關節 #骨骼肌肉

酒精侵害關節與骨骼系統，容易引發關節炎、關節退化、肌肉萎縮、髖關節炎等。

#眼睛

長期飲酒可能影響眼部血液循環，導致視力下降，甚至影響視神經功能。

#口腔

酒精讓人口齒不清，尤其酗酒後容易影響口腔肌肉協調力。

#心血管

高血壓、心血管疾病、心律不整、心臟病等。

#膀胱

酒精會讓人頻尿，還可能讓身體脫水，記得喝完酒記得多補充水分，也能加速酒精代謝。

#生殖系統

酒精容易使女性月經失調，嚴重可能使卵子生成變異，男性精子減少、生成異常。

那麼喝酒後怎麼辦？營養師高敏敏教你補充3種食物，有助加速酒精代謝與身體修復。

1.薑黃

薑黃可以幫助分解乙醛，提升肝臟解毒能力，同時加速代謝、緩解宿醉。

2.高劑量B群

支持酵素活性，加速酒精分解，而維生素B1、B6、B12對於幫助肝臟代謝及修復神經損傷都有很好的效果。

3.牛樟芝

增強肝臟解毒功能，減少乙醛堆積，內含豐富的多醣體還能促進修復、改善肝功能整體表現。

