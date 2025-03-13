喝酒傷肝又傷身！營養師：補充「3種食物」加速酒精代謝

▲薑黃可以幫助代謝、減緩宿醉。（圖／Pexels）
記者曾怡嘉／台北報導
和三五好友聚餐聊天，有時候就喜歡喝點小酒炒熱氣氛，營養師高敏敏提醒，喝酒不僅是傷肝，對全身上下的器官都有危害，若已經喝了酒，想要加速酒精代謝與身體修復，建議攝取以下3種食物，對於解酒有幫助。
營養師高敏敏表示，喝酒怡情，切記不要喝過量，且酒精更是被列為高致癌物，因為酒精代謝過程中的乙醛會直接損害DNA，增加細胞突變風險，更可能造成各種癌症。即便躲過癌症，喝酒過量對於身體各個器官也有許多不良影響。
▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）
#頭腦
酒精對大腦的傷害非常大，像是智力、記憶力衰退、認知力下降、中樞神經危害引發失眠、情緒焦慮等。
#肝臟
酒精代謝過程中產生的毒素，會直接攻擊肝臟細胞，可能造成脂肪肝、肝硬化、急性肝炎。
#消化系統 #消化道
除了慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、急性/慢性胰臟炎等，也會讓糖尿病風險上升。
#關節 #骨骼肌肉
酒精侵害關節與骨骼系統，容易引發關節炎、關節退化、肌肉萎縮、髖關節炎等。
#眼睛
長期飲酒可能影響眼部血液循環，導致視力下降，甚至影響視神經功能。
#口腔
酒精讓人口齒不清，尤其酗酒後容易影響口腔肌肉協調力。
#心血管
高血壓、心血管疾病、心律不整、心臟病等。
#膀胱
酒精會讓人頻尿，還可能讓身體脫水，記得喝完酒記得多補充水分，也能加速酒精代謝。
#生殖系統
酒精容易使女性月經失調，嚴重可能使卵子生成變異，男性精子減少、生成異常。
那麼喝酒後怎麼辦？營養師高敏敏教你補充3種食物，有助加速酒精代謝與身體修復。
1.薑黃
薑黃可以幫助分解乙醛，提升肝臟解毒能力，同時加速代謝、緩解宿醉。
2.高劑量B群
支持酵素活性，加速酒精分解，而維生素B1、B6、B12對於幫助肝臟代謝及修復神經損傷都有很好的效果。
3.牛樟芝
增強肝臟解毒功能，減少乙醛堆積，內含豐富的多醣體還能促進修復、改善肝功能整體表現。
我想要說....