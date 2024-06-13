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Dyson特賣會限定4天「全面4折起」　還能玩小遊戲

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▲Dyson特賣會全面4折起，還有園遊會的小遊戲跟美食。（圖／業者提供）

▲Dyson特賣會全面4折起，還有園遊會的小遊戲跟美食。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

英國家電品牌Dyson吸塵器受到台灣許多人喜愛，代理商恆隆行今年首度擴大舉辦品牌特賣會，除了包括吸塵器、吹風機、空氣清淨機等熱門品項通通都有，全面4折起優惠之外，會場還有多項互動遊戲、美味點心跟一元競標等，像逛園遊會一樣有趣。

Dyson從6／13至6／16為期四天，舉行年度唯一大型品牌福利品特賣會，包括吸塵器、清淨機、吹風機、造型器甚至桌燈全系列祭出最殺優惠，包含最夯明星商品V12s乾溼全能洗地吸塵器、Supersonic HD15 吹風機、經典三合一與二合一空氣清淨機等，推出最低4折起優惠，想要入手Dyson的民眾先別跑百貨，快到南港瓶蓋工廠去看看吧。

▲Dyson特賣會全面4折起，還有園遊會的小遊戲跟美食。（圖／業者提供）▲Dyson特賣會全面4折起，還有園遊會的小遊戲跟美食。（圖／業者提供）

業者表示，此特賣會為年度唯一一場，且價格優惠幅度高，如最新款的V12s乾濕全能洗地吸塵器，原價近2萬元，特賣價僅11,900元，現省8,000元。而許多人鎖定的Supersonic吹風機，也有多款限定色推出半價優惠，原價15,900元，特賣8,990元。Airwrap HS05多功能造型器平裝版原價14,600元，限時優惠價6,990元，低於市場半價。

▲Dyson特賣會全面4折起，還有園遊會的小遊戲跟美食。（圖／業者提供）

除了破盤低價外，還以園遊會為概念，策劃了多項互動遊戲，讓逛展更添樂趣。包括每日開店發放限量優惠刮刮卡，現金折抵中獎率100%，最大獎還可獲得全新Dyson吹風機，以及每日開放3場「1元競標活動」，讓民眾有機會用超低價標到心儀商品。會場還提供滿消費滿額，加贈正貨豪華滿額贈禮，還有趣味闖關遊戲和美味小點心，營造出園遊會般的歡樂氛圍。

▲Dyson特賣會全面4折起，還有園遊會的小遊戲跟美食。（圖／業者提供）▲Dyson特賣會全面4折起，還有園遊會的小遊戲跟美食。（圖／業者提供）

恆隆行表示，賣場內售出的福利品，皆擁有一年維修保固服務，除福利品外，現場還有多款優惠的Dyson商品，即起至6／16期間在瓶蓋工廠M棟，每日上午10點至晚上8點均可參觀（6／16當天營業至下午6點）。

關鍵字：

Dyson, 特賣會, 吸塵器, 吹風機, 清淨機

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