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草莓才排第5名！營養師曝「農藥殘留最高水果排行榜」

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▲▼營養師曝「農藥殘留最高水果排行榜」 。（圖／Unsplash）

▲草莓農藥殘留率比想像低。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

台灣一年四季盛產的水果多樣又超好吃，水果提供多種維生素及礦物質，營養師程涵宇分享，根據農業部最新公告，百香果的農藥殘留比率最高，而大家認為的冠軍草莓則是拿下第5名，聽聽營養師教你怎麼洗水果最安全健康。

不少人喜歡飯後吃點水果，水果富含維生素與礦物質，營養師程涵宇分享，維生素C幫助抗氧化，鉀穩定血壓，同時水果還含有各種類黃酮、花青素等提升身體保護力的植化素，生吃水果是輕鬆獲得更多維生素Ｃ及植化素很好的選擇。

▲▼營養師曝「農藥殘留最高水果排行榜」 。（圖／Unsplash）

▲台灣水果農藥殘留排行榜。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

根據最新農業部公告指出，百香果為農藥殘留比率最高水果，營養師進一步解釋，農藥對人體危害依種類不同，攝取過量會中毒，長期累積會造成肝腎負擔，這次上榜會直接食用的水果只有草莓、印度棗、蓮霧是連皮吃，其他大部分水果都是帶皮的，因此建議大家，在切水果之前、去外皮之前水果一定要先洗，因為當我們在去皮剝皮的時候，水果表皮的農藥可能會不小心沾染到果肉而吃進去。

那麼若想減少農藥殘留，水果清洗要把握一個簡單原則，就是以流動水「「沖+泡15分鐘」，降低農藥殘留，像是草莓、棗子、蓮霧，建議以流動水清洗每一顆果實之後再去除蒂頭，另外像是棗子、蓮霧等水果有凹陷處也要特別注意洗淨。
而像是百香果、柳橙和荔枝這些剝皮、去皮才吃的水果，在切之前也要記得洗，避免交叉污染吃進農藥。

關鍵字：

水果, 營養師, 農藥殘留

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