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潤娥背CELINE新手袋靠一單品穿出法式優雅　林智妍換新身份狂曬這款

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實習記者施至真／綜合報導

CELINE在藝術總監Hedi Slimane的帶領下，成為新世代女孩的最愛，這回再度發威，以「VICTOIRE」為名打造一款全新包款，絕對是2024年必備的時尚單品，就連南韓女星潤娥與台灣影后柯佳嬿，都不約而同以經典法式西裝外套搭配VICTOIRE手袋，大方展現隨性不拘的都會女性魅力！

▲潤娥、柯佳嬿搶背CELINE。（圖／品牌提供）

▲南韓女星潤娥搶背CELINE最新VICTOIRE手袋。（圖／品牌提供，下同）

CELINE全新「VICTOIRE手袋」由Hedi Slimane設計，VICTOIRE手袋首次亮相於2023年10月發佈的CELINE TOMBOY 2024夏季女裝系列中，包體使用現代感風格的美學線條，與標誌性柔軟皮革相得益彰，包身設計蘊含MAISON CELINE的風格精髓，將最具品牌辨識度的TRIOMPHE圖騰置於皮革飾片上；手袋背部縫製結構呈現出側面一個倒置的T型，巧妙增加收納空間。

▲潤娥、柯佳嬿搶背CELINE。（圖／品牌提供）

▲VICTOIRE手袋將最具品牌辨識度的TRIOMPHE圖騰置於皮革飾片上。

南韓女星潤娥與台劇女神柯佳嬿，更是不約而同的穿上法式西裝外套、貼身褲裝，再搭上不同色系、花紋的VICTOIRE手袋，法式摩登造型展現率性身姿，盡顯優雅從容氣質！

▲潤娥、柯佳嬿搶背CELINE。（圖／品牌提供）

▲▼南韓女星潤娥與台灣影后柯佳嬿，不約而同以經典法式西裝外套及搭配VICTOIRE手袋。

▲潤娥、柯佳嬿搶背CELINE。（圖／品牌提供）

CELINE新款VICTOIRE手袋適用於多種場合穿搭造型，無論是正式場合、休閒造型都能搭配，有斜背、肩背或手提等多種配戴方式，展現包款百搭魅力。

LOEWE 2024春夏系列也帶來嶄新的「Flamenco Purse包款」，此款為新一代納帕小羊皮革包款款式之一，柔軟澎潤的皺褶包身，體現LOEWE工匠的精湛手工及創意技術；搭配精美皮繩甜甜圈造型鍊帶，並綴上Anagram金屬卵石圓釦，滿滿細節簡單卻不簡單。

▲潤娥、柯佳嬿搶背CELINE。（圖／品牌提供）

▲LOEWE Flamenco Purse包款柔軟澎潤的皺褶包身，滿滿細節簡單卻不簡單。（圖／品牌提供，下同）

全新Flamenco Purse包款亮相於2024春夏女裝系列廣告中，並邀請LOEWE品牌代言人楊冪及新任品牌代言人林智妍演繹，她們以不同的神態表情，分別詮釋著名前衛藝術家Lynda Benglis的經典形象。

▲潤娥、柯佳嬿搶背CELINE。（圖／品牌提供）

▲潤娥、柯佳嬿搶背CELINE。（圖／品牌提供）

▲LOEWE新任品牌代言人林智妍，拍攝2024春夏女裝系列廣告。

LOEWE在2月初正式宣布林智妍為全新品牌大使，在拿下新身份前，林智妍私下就愛背LOEWE的包款，出鏡春夏女裝系列廣告的新款Flamenco Purse包，絕美的湖水綠色調，林智妍當然也是加入收藏，近日就背這款出現在大賣場，簡單的毛絨外套搭牛仔褲，不管是肩背或斜背，都展現她私服超萌反差的個性。

春季活力悄悄蔓延開來，Jimmy Choo就以蘭花為主題融合於鞋履包款設計中，為標誌性包袋Avenue添上一朵皮革蘭花，這款備受矚目的蘭花包，以品牌標誌性包袋Avenue Crossbody系列斜挎包為藍本，原樣縮小但優雅升級，運用由納帕皮革打造的立體蘭花點綴其上，像是巧妙生長在包款之上，立體廓形結合柔滑質地尤顯細膩，也成為春夏時節的穿搭關鍵，無論遊走於派對或日常穿搭都適合。

▲Avenue Mini Shoulder花卉皮革迷你單肩包。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Avenue Mini Shoulder花卉皮革迷你單肩包。（圖／記者鮑璿安攝）

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關鍵字：

潤娥, 柯佳嬿, CELINE, VICTOIRE, LOEWE, FlamencoPurse, JimmyChoo

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